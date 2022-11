iCloud per Windows mostra video corrotti e foto di altri

Alcuni utenti di iCloud per Windows lamentano un problema con file di foto e video che appaiono corrotti, ma anche la comparsa di video e immagini di estranei nelle librerie di foto.

A riferirlo è il sito Macrumors spiegando che il problema è lamentato da alcuni utenti di iPhone 13 Pro e iPhone 14 Pro. I filmati registrati su iPhone e sincronizzati mediante iCloud per Windows appaiono neri con righe di pixel e sono inutilizzabili (impossibili da visualizzare).

Ancora più preoccupante è il problema segnalato da alcuni utenti che hanno visto comparire nelle librerie di iCloud foto e video che non sono di loro proprietà, problema che si è presentato cercando di riprodurre i filmati corrotti.

Un utente del forum di Macrumors riferisce della corruzione dei filmati sincronizzati dal suo iPhone 14 e cercando di riprodurre i video corrotti, in rari fermi-immagine che si vedono a schermo, sembrano essere filmati di altri account iCloud. “Ho visto foto di famiglie con persone che non ho mai visto nella mia vita, di partite di calcio e altre foto a caso. Ovviamente è qualcosa di estremamente preoccupante, e usare iCloud non mi fa sentire esattamente al sicuro”.

A nulla sembra servire disinstallare iCloud per Windows e il problema sembra riguardare qualche problematiche lato-server. Diverse sono state le segnalazioni fatte a Apple ed è probabile che quest’ultima sia al lavoro per capire cosa accaduto. L’inconveniente sembra riguardare sia gli utenti di Windows 10, sia gli utenti di Windows 11, e dispositivi con impostazioni attivate quali l’HDR della fotocamera e il salvataggio in formato HEVC.

iCloud per Windows, lo ricordiamo, è software che consente di accedere a foto, video, email, calendari, file e altre informazioni direttamente dai PC con Windows.

È possibile gestire foto di iCloud e album condivisi, archiviare e organizzare file in iCloud Drive, accedere a file e cartelle in Esplora file e condividerli con altri utenti usando un link.

