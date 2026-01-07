macOS Tahoe, troppe icone nei menù di sistema

Negli ultimi mesi si è molto parlato di Liquid Glass, il linguaggio di design con materiale traslucido che riflette e rifrange gli elementi circostanti, ma non è l’unico cambiamento estetico di macOS 26 che fa discutere (con Apple che intanto ha predisposto piccole migliorie che consentono di ridurre alcuni effetti).

In macOS 26 Tahoe, Apple ha aggiunto delle icone sulla sinistra delle varie voci dei menu che è possibile richiamare dal Finder o dai menu contestuali che appaiono quando si fa click con il tasto destro del mouse (o equivalente combinazione con il trackpad) su un elemento.

I pittogrammi alla sinistra delle voci dovrebbero permettere di comprendere meglio o più velocemente la funzione ma c’è anche chi è contrario a questa scelta. Lo sviluppatore Nkita Prokopov in un lungo post sul suo blog spiega perché è contrario all’aggiunta di questi elementi, riferendo che l’aggiunta di tutti questi elementi finisce per far confondere l’utente e ritiene che Apple dovrebbe mostrare i pittogrammi solo e soltanto per le funzioni più importanti.

C’è anche un problema di coerenze tra le applicazioni: l’icona “Apri” non si presenta sempre allo stesso modo tra le varie app. In Pages si presenta come una freccia che punta in alto a sinistra; nel Finder come un quadrato con una freccia interna rivolta verso l’angolo in alto a destra, nell’app Libri come un libro, ecc.

È ovvio che la funzione Apri si comporti in modo diverso a seconda del programma che si sta usando in quel momento e dunque la differenza delle icone è giustificabile ma non si può tenere conto unicamente di un pittogramma per identificare con certezza il risultato dell’azione di apertura in macOS.

Icone che rappresentano oggetti che molti neanche conoscono più

Applicazioni e sistemi operativi moderni continuano a trascinare dietro rappresentazioni stilizzate di oggetti che molti utenti della nuova generazione neanche conoscono: esempio l’icona del floppy disk in Word (per salvare i file) o la cornetta del telefono a fili (oggetto che i più giovani probabilmente non hanno mai visto o utilizzato), “scheumorfismi” che i progettisti delle interfacce continuano a usare per le interfacce, “metafore visive” che andrebbero riviste senza tenere conto di eredità passate.