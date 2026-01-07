Aqara Smart Lock U400: UWB, Chiavi di Casa Apple e sblocco automatico quando vi avvicinate

Aqara Smart Lock U400 è una serratura smart di nuova generazione presentata al CES 2026: l’idea chiave è portare lo sblocco a mani libere sfruttando la tecnologia Ultra-Wideband (UWB) e l’integrazione con Apple Home Key (Chiavi di Casa – ne parliamo qui e vi spieghiamo come funziona). In pratica, se avete un iPhone o un Apple Watch compatibile, la porta può risultare già sbloccata mentre state arrivando, senza dover toccare tastierino o app. Si tratta di un prodotto completo con supporto a Matter over Thread e più metodi di accesso.

UWB e Home Key: perché è diverso dal solito “auto-unlock” La promessa dell’U400 è rendere lo sblocco automatico più affidabile rispetto ai sistemi basati solo su Bluetooth e geofencing. L’UWB (utrawideband) misura distanza e direzione con maggiore precisione: l’obiettivo è evitare sblocchi “accidentali” quando passate vicino alla porta o siete già in casa. In più, con Apple Home Key la chiave digitale vive in Wallet e l’esperienza può risultare più trasparente: arrivate, la serratura riconosce un dispositivo autorizzato e si comporta di conseguenza. Dal punto di vista pratico, l’U400 non rinuncia a possibilità di aperture alternative. Tra i metodi di sblocco previsti rientrano: Home Key o Chiavi di Casa (con NFC e UWB, a seconda del dispositivo)

tastierino touch con codici

lettore di impronta

chiave meccanica Questa ridondanza di opzioni è rilevante anche in ottica “Italia”: non tutti vogliono (o possono) dipendere dallo smartphone per aprire casa.

Matter over Thread e requisiti di rete U400 è certificata come dispositivo Matter e usa Thread come comunicazione, con Bluetooth per alcune fasi di installazione. In Casa, questo significa che per il controllo “smart” vi serve un Thread Border Router (per esempio Apple TV 4K o HomePod compatibili, oppure hub di terze parti), e che alcune funzioni dipendono dal livello di supporto della piattaforma scelta. In altre parole: l’integrazione multipiattaforma è un punto forte, ma l’esperienza concreta può variare tra Apple Home, Google Home, Alexa, SmartThings e simili.

Sicurezza, alimentazione e funzioni pratiche Tra le specifiche emerse in ambito CES si parla di una batteria ricaricabile (con autonomia stimata fino a circa sei mesi), porta USB-C esterna per alimentazione d’emergenza e certificazione IP65 per la parte esterna. È previsto anche il rilevamento dello stato porta (aperta/chiusa) e il blocco automatico, funzioni utili quando volete automatizzare davvero l’accesso. Un dettaglio interessante per chi ragiona in termini “impianto di casa” è l’orientamento locale primario: Thread e Matter puntano a ridurre dipendenze dal cloud, pur lasciando spazio alle funzioni avanzate dell’app Aqara dove disponibili.

Compatibilità con porte e serrature italiane: cosa controllare Qui arriva il punto più delicato. U400 nasce per porte e forature tipiche del mercato nordamericano. È un approccio diverso rispetto alle soluzioni pensate per cilindro europeo (molto comune in Italia) o per serrature multipunto. Prima di farvi attrarre dallo sblocco UWB, dovete verificare se la serratura è progettata esplicitamente per cilindro europeo o per un retrofit sul nottolino interno.

Prezzo e disponibilità Negli Stati Uniti il prezzo indicato è di 269,99 dollari e la disponibilità è stata comunicata come immediata, con espansione ad altri mercati in tempi diversi. Al momento, per Italia non emerge un prezzo ufficiale “locale” né una data certa di arrivo: vale la pena considerarlo come un prodotto da tenere d’occhio, più che un acquisto immediato.