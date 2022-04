IFA 2022 ritorna a pieno regime a settembre

Anche se il Covid sembra qui per rimanere, la maggior parte delle nazioni ha alleggerito o cancellato completamente regole e limitazioni: in questo scenario di ottimismo rientra l’annuncio che IFA 2022 si svolgerà in formato completo a Berlino dal 2 al 6 settembre.

Il ritorno della più grande e importante fiera di elettronica di consumo in Europa, oltre che una delle più antiche in assoluto al mondo per questo settore, arriva dagli organizzatori e da Messe Berlin. Ricordiamo che negli anni della pandemia IFA si è svolta con limitazioni in persona oppure in formato digitale, mentre l’edizione 2021 è stata annunciata in aprile per poi essere cancellata nel mese di maggio, nei mesi di massima incertezza sulla terza variante.

Per tutte queste ragioni gli organizzatori di IFA 2022 anticipano l’evento come il grande atteso ritorno al formato completo, con stand e migliaia di persone in presenza. Ma anche come un importante segnale di ripartenza per il settore e per l’intera industria.

«Sulla base delle attuali valutazioni e previsioni della situazione globale, IFA 2022 ha il potenziale per essere la prima fiera veramente globale per l’industria CE dall’inizio della pandemia» dichiara Martin Ecknig, CEO di Messe Berlin. Il dirigente è convinto che l’evento offrirà «All’industria, al dettaglio e ai media visibilità e rilevanza estremamente elevate». E ancora «L’industria ha un forte desiderio di tornare a un evento di persona e ci impegniamo a renderlo realtà a Berlino questo settembre in modo sicuro e di successo”.

«Molti marchi leader a livello mondiale hanno già comunicato la loro partecipazione» dichiara Jens Heithecker, direttore Esecutivo IFA, vice presidente esecutivo del Gruppo Messe Berlin. Aggiungendo «Fin da ora registriamo una forte domanda per l’area IFA Fitness & Digital Health e la sezione Elettrodomestici». Già dall’inizio di aprile per le altre fiere in corso e per chi viaggia a Berlino non sono più richiesti certificati di vaccinazione, tamponi o di guarigione.

