Samsung e Oppo come Apple, chip proprietari costruiti da TSMC

Samsung e Oppo stanno pianificando di passare a chip in silicio personalizzati per rivaleggiare con i chip della serie A di Apple presenti su iPhone.

All’inizio di quest’anno il marchio cinese di smartphone Oppo ha lanciato il suo primo chip in silicio personalizzato, il processore d’immagine MariSilicon X, presente su Find X5. Ora, il team di progettazione di chip dell’azienda sta sviluppando un processore applicativo (AP) e un intero System on Chip (SoC) personalizzato per i futuri dispositivi Oppo, riferisce IT Home. Come i chip in silicio personalizzati di Apple, Oppo sta cercando il supporto di TSMC per la produzione.

IT Home suggerisce che Oppo lancerà il suo AP personalizzato, prodotto con il processo a 6 nanometri di TSMC, nel 2023. Secondo quanto riferito, questo sarà seguito da un SoC completo, che integra l’AP e il modem, prodotto con il processo a 4 nm di TSMC, nel 2024. I chip potrebbero non essere paragonabili alle offerte di Qualcomm e Mediatek in termini di efficienza e processi di fabbricazione, ma potrebbero essere adottati nei prodotti mobili entry-level prima di arrivare sui dispositivi premium e top di gamma.

Nel frattempo iNews 24 riferisce che il capo della sezione smartphone di Samsung, Roh Tae-moon, ha dichiarato in una riunione interna che vorrebbe un AP unico per il Galaxy. Secondo quanto riferito, la spinta verso chip in silicio personalizzati è guidata da problemi GPS e scarse prestazioni termiche causate dal chip Exynos 2200 nell’ultima serie di smartphone Galaxy S22 di Samsung. Samsung spera di essere in grado di rivaleggiare maggiormente con Apple, non necessariamente mettendo in prima linea le prestazioni.

Il movimento è apparentemente parte di una tendenza di crescente ambizione da parte dei marchi di smartphone Android di rivaleggiare più direttamente con Apple e diventare il più grande marchio di smartphone del mondo, con Oppo che espone piani per competere in modo più aggressivo nel mercato degli smartphone di fascia alta e Xiaomi che promette una “guerra di vita e di morte” contro Apple.