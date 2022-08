IFA 2022, TCL conferma la sua partecipazione

Il colosso cinese dell’elettronica di consumo TCL sarà presente Berlino per IFA 2022. Dopo diversi anni in cui le manifestazioni tecnologiche si sono bloccate per via delle restrizioni per la pandemia, riprendono in pompa magna, con la partecipazione in presenza. TCL sarà a IFA 2022.

In quella occasione il brand presenterà la collezione di smart TV Mini LED QLED a grande schermo, la più recente tecnologia di display, insieme a un’ampia offerta di prodotti di tutte le sue categorie. TCL Electronics è ormai uno dei principali attori nel settore TV e nell’elettronica di consumo a livello globale. Tonerà a IFA 2022 di Berlino a settembre, e sarà la prima edizione, dal 2019, in presenza.

TCL presenterà una serie di prodotti in anteprima mondiale, tra cui la più recente tecnologia display per i TV Mini LED QLED a grande schermo, con dimostrazioni dal vivo e presentazioni dell’intera offerta della categoria. Durante la fiera, TCL terrà una conferenza stampa globale il primo settembre, seguita da una mostra di cinque giorni con un ampio stand di oltre 2.500 metri quadrati.

Così ha commentato Shaoyong Zhang, CEO di TCL Electronics:

Siamo entusiasti di tornare a IFA 2022 e orgogliosi di far parte di questo settore dinamico. Con il nostro nuovo claim ‘Inspire Greatness’, TCL vuole continuare a ispirare gli utenti di tutto il mondo a godere dei momenti più belli della propria vita attraverso i prodotti e servizi del nostro brand

Allo stand IFA di TCL i visitatori potranno prendere contatto con il design, le prestazioni e la funzionalità dei più recenti display, tra soundbar e wearable smart, oltre a una gamma completa di elettrodomestici intelligenti e a un assortimento di nuovi prototipi di TV. La conferenza Stampa Globale TCL a IFA 2022 si terrà l’1 settembre 2022 alle ore 14:00, e sarà trasmetta anche sul canale YouTube ufficiale dell’azienda. La kermesse di Berlino, invece, sarà operativa dal 2 al 6 settembre prossimo.

