Come tradurre in Italiano una pagina di Safari

La traduzione diretta, senza l’ausilio di alcun software esterno, in Italiano delle pagine di Safari è finalmente disponibile anche su iPhone, iPad e Mac grazie al rilascio di iOS 15.4/ e iPadOS 15.4 e di macOS Monterey 12.3 Questa funzionalità era disponibile anche prima per altre lingue ma ora è stato aggiunto il supporto dell’italiano (oltre che del cinese tradizionale).

Come tradurre una pagina web in Safari sul Mac

Sa Safari su Mac è possibile tradurre una pagina nella lingua preferita procedendo in questo modo:

Aprire in Safari la pagina web che si vuole tradurre Se la pagina web può essere tradotta (non sempre è possibile farlo), il Campo di ricerca Smart (quello, per intenderci dove si digitano gli indirizzi, gli URL) mostra il pulsante Traduci (una icona con due piccoli fumetti) Basta fare click su “Traduci” e scegliere la lingua

Perché non vedo alcune lingue?

È possibile rendere disponibili altre lingue nel menu Traduci che appare cliccando sull’apposita icona in Sadafari, aggiungendo le lingue nelle preferenze “Lingua e Zona” (bisogna aprire Preferenze di Sistema, selezionare “Lingua e Zona” e aggiungere le lingue preferite. Una volta aggiunta una lingua all’elenco delle lingue preferite, se è disponibile una traduzione per quella lingua, questa verrà visualizzata nel menu Traduci di Safari.

Come tradurre le pagine web da Safari su iPhone

La funzione di traduzione su iPhone funziona all stregua di quanto già visto su macOS Monterey: basta aprire una pagina web, fare tap sull’icona con le due “A” a sinistra della barra degli indirizzi e scegliere la voce “Traduci”.

La funzionalità di traduzione integrata in Safari permette di tradurre testi da una diversa lingua alla propria. Non è da confondere con l’app Translate di serie con iOS 14 e seguenti che permette di tradurre le conversazioni, grazie alla traduzione veloce e naturale di voce e testo in varie lingue diverse (italiano compreso).