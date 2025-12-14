IKEA VÄSTMÄRKE: il caricabatterie wireless a forma di ciambella che vi semplifica la vita

Non tutti i caricabatterie wireless riescono a farsi notare o trovare. Ikea VÄSTMÄRKE, invece, ci riesce al primo sguardo.

Compatto, colorato e con una forma che ricorda una piccola ciambella morbida, è uno di quegli oggetti che sembrano nati per stare sempre in vista, non nascosti dietro a una pila di cavi.

Il motivo è semplice: IKEA ha lavorato sull’ergonomia prima ancora che sulla tecnologia. Il corpo in silicone morbido offre una superficie stabile e antiscivolo, così lo smartphone resta ben fermo mentre si ricarica. Appoggiarlo è naturale, immediato, quasi automatico. Ed è proprio questo il punto: VÄSTMÄRKE elimina attriti, distrazioni e micro-fastidi della ricarica quotidiana.

Sotto il design giocoso, però, c’è sostanza.

Ikea VÄSTMÄRKE è anche veloce

Il caricabatterie supporta lo standard Qi 2.0, sia in modalità BPP che MPP, ed è compatibile con Power Delivery 3.0 e Quick Charge 2.0. Questo significa una ricarica wireless compatibile con tanti standard, sicura ed efficiente per i principali smartphone compatibili, inclusi i modelli più recenti di iPhone e Android (come gli ultimi Google Pixel).

Uno degli aspetti più apprezzabili nell’uso reale che gli utenti iPhone ben conoscono con magsafe è l’allineamento magnetico, che riduce drasticamente il problema del “telefono appoggiato male”. Lo posizionate e la ricarica parte, senza dover controllare continuamente se il simbolo della batteria è comparso sullo schermo.

IKEA pensa anche all’ordine, e si vede. Il cavo USB-C da 120 cm può essere arrotolato e nascosto direttamente all’interno del caricatore grazie a una struttura ripiegabile. Il risultato è una scrivania più pulita, un comodino meno caotico e uno zaino senza grovigli quando decidete di portarvelo dietro.

Le dimensioni ridotte (circa 9 cm di diametro) e il peso contenuto rendono VÄSTMÄRKE facile da spostare da una stanza all’altra. Può essere utile a casa, in ufficio o come caricatore “da viaggio”, senza sembrare un accessorio tecnico fuori posto. Noi lo abbiamo collocato nella console centrale dell’auto per dotarla di una posizione di ricarica facile da trovare e adatta anche a telefoni di grandi dimensione.

Ovviamente vi serve un alimentatore. Ikea ne ha a listino ma potete utilizzare qualsiasi presa USB-C alimentata con in casa o in auto.

VÄSTMÄRKE è il classico prodotto IKEA dal design originale: semplice, funzionale e con quel tocco di personalità che lo rende diverso dagli altri. Se cercate un caricabatterie wireless pratico o anche piacevole da vedere e facile da trovare, la piccola ma vistosa “ciambella tecnologica” potrebbe diventare rapidamente una presenza fissa sul dorso del vostro smartphone: lo trovate a 9,95 € sul sito italiano di IKEA.