Il 6 per cento dei gamer italiani gioca per più di 20 ore a settimana

A livello globale, i consumatori fanno sempre più binge-gaming (giocano in maniera prolungata) con un aumento del 7 per cento rispetto al 2019 e una media di quattro ore e 36 minuti consecutivi. Questo secondo il report “State of Online Gaming” che analizza i comportamenti di gioco e le aspettative dei consumatori di tutto il mondo, rilasciato da Limelight Networks, un fornitore di servizi di edge cloud.

La diffusione del binge-gaming è superiore tra i giovani gamer. Secondo i dati del rapporto, i gamer con un’età compresa tra i 18 e i 25 anni fanno sessioni di gioco che arrivano a una media di sei ore e 34 minuti, l’11 per cento in più rispetto a un anno fa. Il Giappone ha il più lungo tempo medio di binge-gaming, con oltre cinque ore e mezza, e quasi un giocatore su dieci (9 per cento) dice di aver giocato per più di 15 ore di fila.

Sebbene il rapporto mostri che, a livello globale, i gamer passano meno tempo a giocare ai videogiochi ogni settimana rispetto all’anno scorso – in media sei ore e 20 minuti – le loro sessioni di binge-gaming più lunghe possono in parte essere attribuite alla diffusione dell’anywhere, anytime gaming. A livello globale, lo smartphone è il principale dispositivo di gioco per i gamer di tutto il mondo e la preferenza per i giochi su smartphone è aumentata del 13 per cento rispetto al 2019. Dopo lo smartphone, i gamer italiani preferiscono giocare al PC e alle console, sebbene la ricerca di quest’anno ha identificato un forte interesse a livello globale per i servizi di console-less gaming, con il 44 per cento degli intervistati che ha dichiarato di essere interessato ad abbonarsi a questi servizi. L’India è il Paese che ha espresso il più alto interessa ad abbonarsi ai servizi di console-less gaming (83 per cento).

Altri spunti emersi dalla ricerca (qui il report completo) includono: