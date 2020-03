LEGO Super Mario porta l’idraulico dei videogiochi nel mondo reale

LEGO Group annuncia una collaborazione con Nintendo che “rivoluzionerà” il modo in cui le persone interagiranno con Super Mario nel mondo reale, dando vita a nuove esperienze. Entrambe le multinazionali riferisconod di condividere la “passione per l’innovazione e il gioco” e la loro collaborazione ha portato a reinventare l’esperienza di costruzione LEGO: un modo nuovo di giocare ispirato al videogioco Super Mario.

Non si tratta né di un videogioco né di un tradizionale set di mattoncini, LEGO Super Mario è una linea basata sulla costruzione interattiva di LEGO Mario. Il simpatico personaggio raccoglierà monete in livelli di gioco reali, creati con i mattoncini. L’idea è permetetre ai bambini di sperimentare l’ambientazione giocosa di Super Mario come mai visto prima.

Nel video che alleghiamo in questo articolo è possibile vedere quello che i fan possono aspettarsi al momento del lancio di LEGO Super Mario previsto entro l’anno,: si vede un bambino intento ad utilizzare la figura interattiva di Mario per raccogliere monete in un gioco reale creato con i mattoncini.

«Con questa esperienza aiuteremo milioni di bambini che amano Mario a impegnarsi a giocare in un modo completamente nuovo» dichiara Julia Goldin, Direttore Marketing, EVP di LEGO Group. «Avranno così la possibilità di creare e sperimentare giochi con il loro personaggio preferito». Goldin parla di «Un’esperienza altamente sociale, interattiva e di collaborazione per i bambini».

«Ho sempre amato i prodotti LEGO perché aiutano i bambini a usare la propria immaginazione per giocare“ dichiara Takashi Tezuka, Executive Officer and Game Producer di Nintendo. «Il nuovo prodotto che abbiamo creato insieme a LEGO Group cerca di combinare due diversi stili di gioco – uno in cui puoi costruire liberamente il mondo di Mario e l’altro in cui puoi giocare con Mario nell’ambientazioni che saranno create».

Grazie allo speciale set di mattoncini e personaggi LEGO Super Mario i bambini potranno giocare con il mitico Mario dei videogiochi nel mondo reale, costruendo percorsi e livelli di gioco sempre diversi utilizzando speciali mattoncini LEGO. Le due società per il momento non offrono ulteriori indizi su tecnologia e funzionamento, ma nel filmato ufficiale si nota che la figura di Mario, di dimensioni più grandi rispetto ai personaggi tradizionali LEGO, assume diverse espressioni grazie a piccoli display collocati per occhi, bocca e anche nel busto.

Dopo essere stato attivato con un interruttore sul retro, la figura di LEGO Super Mario rileva la prossimità di tubature, mattoncini con il punto interrogativo, diversi tipi di nemici, piattaforme rotanti e altro ancora. In questo modo le espressioni del volto, musiche e frasi che vengono riprodotte tramite uno speaker integrato seguono il flusso del livello di gioco creato con i mattoncini speciali LEGO Super Mario. Probabilmente il tutto è gestito con tecnologia Bluetooth e tag RFID: LEGO e Nintendo sveleranno ulteriori dettagli nei prossimi mesi.

