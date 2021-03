Il calciatore Neymar potrebbe presto debuttare su Fortnite

Fortnite e il calcio non sono estranei l’uno all’altro, ed ora sembra che i due stiano approfondendo la relazione. La star del calcio brasiliana, Neymar, potrebbe presto scendere sul campo di battaglia.

Come sottolineato da Eurogamer, infatti, Epic Games ha giocato sulla possibile apparizione della stella brasiliana in Fortnite, a partire dal prossimo 16 marzo. Non è certo come il calciatore si manifesterà all’interno del battle royale, ma non c’è dubbio che sia lui: la maglia numero 10 e la reazione di Neymar su Twitter sono più che semplici indizi.

L’aggiunta arriverebbe allo stesso tempo in una missione per giocatore singolo, Zero Crisis Finale, che ha lo scopo di facilitare i giocatori nel Capitolo 2 Stagione 6 e rimodellare la “Realtà come la conosciamo”. Il tempismo è piuttosto ironico per lo stesso Neymar, però. Il giocatore del Paris Saint-Germain è rimasto fuori dal campo di gioco, infatti, a causa di infortuni degli ultimi mesi, e non dovrebbe tornare in campo per tutto marzo. Fortnite potrebbe essere l’unico luogo competitivo, allora, in cui poter ammirare Neymar nei prossimi giorni.

Anche così, comunque, potrebbe essere un bel colpo per il titolo. Neymar è uno degli atleti più noti del pianeta e anche un’apparizione fugace potrebbe aiutare a suscitare interesse attorno a Fortnite. La domanda è se altre leggende del calcio attuali seguiranno l’esempio. Al momento non si può contare sul vedere Messi o Ronaldo rivendicare una vittoria nel Battle Royale, ma non è possibile nemmeno escluderli completamente a priori.

Al momento quando si parla di Fortnite si parla soprattutto della diatriba di Epic Games e Apple, iniziata con l‘introduzione in Fortnite di un sistema di pagamenti diretto vietato dalle regole di App Store, ma anche dal regolamento di Google Play Store: il gioco è stato espulso da entrambi i negozi digitali. Tutti gli sviluppi della vicenda sono disponibili da questa pagina.