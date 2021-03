Gli auricolari Aukey EP-T20 al 64% di sconto con un codice: solo 12 euro

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari completamente senza fili (come gli AirPods di Apple, per intenderci) e volete spenderci pochissimo senza però rinunciare troppo alla qualità, date un’occhiata agli Aukey EP-T20. Al momento, grazie ad un codice che trovate in fondo a questo articolo, risparmiate il 64%: in pratica li pagate solo 12 euro.

Ci sono diversi aspetti che rendono questi auricolari davvero ottimi e un buon compromesso anche quando sono venduti a prezzo pieno. Innanzitutto, la tecnologia MEMS per i microfoni, che altano l’asticella per quanto riguarda sia l’utilizzo in telefonate e videochiamate, sia nell’interazione con l’assistente vocale. Questa tecnologia infatti bilancia i compromessi dettati dalla miniaturizzazione dei vari componenti con la resa per quanto riguarda il segnale catturato e la riduzione del rumore di fondo.

Sono inoltre dotati di Bluetooth 5.0, la più recente attualmente disponibile e che offre una ottima stabilità nel segnale e consumi ridotti. Ce lo conferma la scheda tecnica, dove si apprende che una ricarica offre fino a 4 ore di autonomia per ciascun auricolare e la batteria incorporata nella custodia permette di ricaricarli completamente almeno quattro volte, portando l’autonomia complessiva a 20 ore.

Sono anche abbastanza leggeri: auricolari e custodia, insieme, sfiorano i 70 grammi e le dimensioni, pari a 13,5 x 11 x 5 centimetri fanno si che siano anche piuttosto tascabili, senza contare il fatto che la custodia è accompagnata da un cordino che consente di appenderli facilmente alla cintura dei pantaloni o alla cinghia di uno zaino. Gli auricolari Aukey EP-T20 sono anche certificati IPX5, il che significa che resistono al sudore, sia che li stiate indossando mentre passeggiate in un’assolata città d’estate, sia che li stiate usando per darvi la carica mentre state facendo dell’attività fisica.

La durabilità è data anche dalla presenza di controlli touch che eliminano la presenza di componenti meccaniche. Il funzionamento è particolarmente intuitivo: se si sta ascoltando la musica, con un tocco si mette in pausa la riproduzione e con un altro tocco la si fa ripartire, altrimenti lo stesso gesto permette sia di rispondere ad una telefonata in entrata che di riagganciare per terminarla. Con il doppio tocco si torna al brano precedente mentre se si tiene premuto per due secondi si rifiuta una chiamata in entrata: con tre tocchi si richiama l’assistente vocale per impartirgli il comando desiderato.

Infine, dalle immagini pubblicitarie si apprende che in confezione sono inclusi tre paia di gommini in-ear di diverse dimensioni, in modo da poterli adattare alle varie cavità auricolari. Uno di questi – si scopre dal video pubblicitario allegato nella scheda di vendita su Amazon – è realizzato in memory foam, il che significa che si può beneficiare di una migliore calzabilità perché questo materiale si modella proprio sulla forma dell’orecchio.

Se vi siete convinti, non fatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso su Amazon perché il prezzo è davvero basso. Qui vengono generalmente venduti a 33 euro ma al momento sono in vendita a 28,04 euro. Inserendo però il codice QWJAGNIW si ottiene un altro sconto di quasi 16 euro, portando il prezzo a soli 12,06 euro ovvero quasi un terzo (-64%) rispetto al prezzo originario.