Il canale Marvel arriva su Apple Podcast con abbonamento premium

SiriusXM lancia l’abbonamento Premium con Marvel Entertainment su Apple Podcast, offrendo ai fan la possibilità di avere accesso ad un numero sempre più ampio di serie originali di intrattenimento audio di Marvel e SiriusXM.

Marvel Podcasts Unlimited è l’abbonamento premium per l’intrattenimento audio dedicato ai fan Marvel di tutto il mondo, disponibile in esclusiva sul nuovo canale gratuito Marvel su Apple Podcast. Gli abbonati avranno la possibilità di accedere in anteprima e in esclusiva a un crescente assortimento di nuove serie podcast originali, sceneggiate o non, di uno dei brand di intrattenimento più grandi e apprezzati del mondo, con personaggi amatissimi dai fan, come Wolverine, Star-Lord, Occhio di Falco, Vedova Nera e Dottor Destino.

Ci sarà anche la possibilità di esplorare “casa virtuale” delle popolari serieaudio sui fumetti Marvel, che comprende personaggi, film, fandom e molto altro ancora. Tra queste la serie sceneggiata “Marvel’s Wolverine: The Long Night” e il suo sequel “Marvel’s Wolverine: The Lost Trail”; disponibile anche “Marvel/Method”, una serie non sceneggiata nella quale l’attore e rapper Method Man intervista ospiti famosi, come Killer Mike, Jemele Hill e Kevin Smith su tutto ciò che riguarda il mondo Marvel.

Sono disponibili anche “Women of Marvel”, “Marvel’s Voices”, “Marvel’s Pull List” e “This Week in Marvel”, una serie di conversazioni settimanali sulle ultime novità Marvel tra TV, film, giochi e altro. Il canale gratuito Marvel su Apple Podcast include anche la prima puntata di “Marvel’s Wastelanders”, una nuova serie interconnessa di podcast originali sceneggiati.

Con un abbonamento a pagamento a “Marvel Podcasts Unlimited”, disponibile sempre attraverso il canale gratuito Marvel su Apple Podcast, i fan hanno a disposizione funzioni e contenuti premium come l’accesso esclusivo a “Marvel’s Declassified”, una serie di documentari narrativi.

Tra circa due settimane, il 4 ottobre, gli abbonati a “Marvel Podcasts Unlimited” potranno ascoltare in anteprima i primi due episodi dell’attesissimo secondo episodio della serie “Marvel’s Wastelanders”, “Marvel’s Wastelanders: Hawkeye”, con Occhio di Falco (Stephen Lang) e sua figlia diciassettenne Ash (Sasha Lane). Gli abbonati a “Marvel Podcasts Unlimited” avranno anche accesso in anteprima a tutte le future puntate di “Marvel’s Wastelanders”, tra cui “Marvel’s Wastelanders: Black Widow”, “Marvel’s Wastelanders: Wolverine” e “Marvel’s Wastelanders: Doom”, e ad ulteriori contenuti originali di intrattenimento audio che verranno pubblicati prossimamente da Marvel e SXM Podcasts.

“Marvel Podcasts Unlimited” è disponibile in abbonamento a pagamento attraverso il canale Marvel gratuito su Apple Podcasts al prezzo di 3,99 euro al mese, con sette giorni di prova gratuita.

