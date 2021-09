ANNKE vi regala una camera NC400 per vedere il buio a colori

Abbiamo recensito questa particolare camere ANNKE ANNKE NC400 Night Chroma a questo indirizzo. Per celebrarne il successo, il produttore ne mette in palio una, e per vincerla non è necessario fare alcun acquisto, anche se volendola acquistare al momento si trova in sconto del 30%. Ecco come cercare di ottenerla completamente gratis.

Si tratta di un Concorso a estrazione, che prende il via il 23 settembre 2021 alle 00:00 e termina il 29 settembre 2021 alle 23:59. Per partecipare è sufficiente iscriversi al contest utilizzando il modulo online fornito su questo sito. Ovviamente, le informazioni che immettete in questo form devono essere veritiere e corrette, altrimenti ANNKe sarà impossibilitata a contattarvi nel caso di vincita.

Il concorso, si noti, è aperto a persone che risiedono in Italia e il vincitore verrà estratto totalmente a caso: chi vincerà avrà solo l’onere di pubblicare una foto del premio sui social media, come prova dell’omaggio ricevuto.

Il vincitore estratto sarà omaggiato della camera di sicurezza ANNKE NC400 Night Chroma, che ha come particolarità la visione notturna a colori, il cui prezzo di listino è di circa 129 dollari. Il vincitore sarà selezionato tramite sorteggio casuale sotto la supervisione dello sponsor e sarà contattato entro 7 giorni dalla estrazione. A questo indirizzo troverete tutte le eventuali altre informazioni sul contest e la normativa applicata.

Se volete leggere una recensione completa della camera, invece, non vi resta che cliccare qui. Durante la nostra prova abbiamo sottolineato la bontà dei materiali e dell’assemblaggio, nonché la qualità delle riprese, e il fatto che si tratta di una delle poche in grado di permettere una visione a colori anche in notturna. Un’ottima, scelta, dunque, per tenere sotto controllo ambienti esterni, come il giardino di casa o l’ingresso del garage.

Per quanto riguarda la protezione dei dati, ANNKE tiene a sottolineare che saranno trattate con estrema attenzione tutte le informazioni dei partecipanti. Gli indirizzi e-mail raccolti sono destinati solo a e-mail promozionali occasionali, e tutti i partecipanti potranno annullare la ricezione dei messaggi promozionali in qualsiasi momento.

Sul sito ufficiale del produttore può essere acquistata, nel momento in cui scriviamo, a 95,99 euro. Tutta la serie di camere NightChroma è disponibile ai seguenti link:

Per partecipare all’estrazione il link da seguire è questo, mentre per ottenere uno sconto del 30% direttamente nel carrello si parte dal sito ufficiale del produttore.