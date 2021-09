iPad mini 6, le consegne slittano fino a novembre

Chi ne ha ordinato uno subito dopo l’evento di presentazione Apple California Streaming lo riceverà venerdì 24 settembre, ma chi ha aspettato e ordina ora iPad mini 6 viene indicato in consegna con date stimante che si inoltrano fino al mese di novembre.

Come spesso succede per i nuovi prodotti Apple in fase di lancio, il tempo di attesa e la data stimata di consegna possono variare anche di molto in base alla combinazione di colore, capacità e connettività, mentre nel momento in cui scriviamo non sembra influire minimamente la presenza o meno dell’incisione laser sul retro del dispositivo.

Così per esempio su Apple Store in Italia chi ordina iPad mini 6 colore rosa da 256GB o 64GB solo Wi-Fi lo riceverà tra il 25-22 ottobre e le date non cambiano anche per i modelli con connettività Wi-Fi + Cellular. Invece per chi sceglie iPad mini 6 colore grigio siderale la maggior parte delle configurazioni è indicata in consegna tra il 22 ottobre e 8 novembre.

Le stesse differenze in attesa e data stimata di consegna valgono anche per le altre colorazioni e combinazioni, non solo in Italia ma anche in USA e altre nazioni. L’attesa risulta invece inferiore per iPad 2021 economico: nei casi peggiori la consegna è indicata tra il 15-22 ottobre, ma per alcune combinazioni di colore, capacità e connettività il nuovo tablet economico di Apple arriva tra il 5-8 ottobre.

Per una società che rende disponibili i prodotti a listino nel giro di 24 ore, i tempi di attesa al lancio vengono sempre interpretati come una combinazione di scorte limitate e domanda elevata, ma quest’anno risulta impossibile stabilire quale delle due sia la motivazione principale per via della scarsità globale di chip che potrebbe farsi sentire anche nella catena di approvvigionamento Apple negli ultimi mesi di quest’anno.

Ricordiamo che spesso su Amazon, tramite il negozio ufficiale di Apple, è possibile spuntare tempi di consegna inferiori rispetto Apple Store online, sia per i nuovi iPhone 13 che per i nuovi iPad mini 6 e iPad 2021 economico. Nel momento in cui scriviamo molte configurazioni di iPad mini 6 su Amazon sono ancora indicate in consegna per il primo giorno di disponibilità venerdì 24 settembre.

2021 Apple iPad mini 8,3″ (6ª generazione) – Click qui per ordinare iPad mini 6

2021 Apple iPad 10,2″ (9ª generazione) – Click qui per ordinare iPad 9