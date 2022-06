Il cane robot Xiaomi a carica solare a meno di 20 euro

Quando si parla di Xiaomi non c’è più da stupirsi. Adesso anche i cani robot. disponibile per tutti, facile da assemblare, costa meno di 20 euro. Da non credere, e si acquista direttamente a questo indirizzo.

Come anticipato, si tratta di un gadget elettronico adatto davvero a tutti, dai più piccoli, ai più grandi. Si tratta di un quadrupede robot, che arriverà a casa in scatola di montaggio, con tutti i pezzi a disposizione, così che il divertimento possa iniziare sin da subito con l’installazione delle componenti. Una delle cose più interessanti di questo robot è la ricarica solare: sul dorso, infatti, è presente un piccolo pannello solare che garantirà al cane robot il pieno di energia, sempre e comunque, così da non doverlo ricaricare neppure.



L’installazione è davvero alla portata di tutti, anche perché vi basterà inquadrare il codice QR presente in confezione per avere una guida passo passo su smartphone, su come installarlo. E’ fatto principalmente in plastica, salvo le componenti elettroniche interne, ed è disponibile in due diverse varianti: una più robotica, simile in tutto e per tutti ai modelli più costosi Robotics, l’altra che sembra invece una tenera mucca colorata.

E’ lungo circa 12 cm, alto 7,5 e largo 6 cm: un piccolo amico elettronico che vi farà compagnia. Solitamente ha un costo di circa 40 euro, ma al momento lo si acquista in offerta lampo al 50%. Cliccando direttamente a questo indirizzo lo pagherete infatti appena 19,44 euro. Clicca qui per acquistare.