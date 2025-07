Carplay agli steroidi con Avylet, schermo da 7 pollici e mirroring iPhone, solo 58,49€

Se non avete CarPlay o ce l’avete ma non è wireless andate su Amazon dove trovate in sconto Avylet Carplay Auto 7”, un dispositivo pensato per integrare Apple CarPlay e Android Auto senza modificare l’impianto originale.

Ora costa solo 58,49€ invece di 89,99€, applicando un coupon del 35%.

Design compatto e tecnologia senza fili

Avylet Carplay Auto 7” è uno schermo HD da 1024×600 pixel a 60FPS integrato con un CarPlay wireless. Quanto entrate in auto, il dispositivo si collega automaticamente senza cavo o problemi di settaggi.

Offre un design leggero e versatile, pensato per adattarsi al cruscotto o al parabrezza senza smontaggi.

Il supporto magnetico incluso semplifica l’installazione e consente rotazione a 360° e inclinazione a 180°, garantendo la massima visibilità per ogni guidatore. La rimozione rapida permette anche di portare via il display, evitando furti e usura.

Compatibilità universale e utilizzo intuitivo

Il dispositivo è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, collegando lo smartphone via Bluetooth o Wi-Fi per accedere a mappe GPS, chiamate, messaggi e musica.

Una volta effettuato il primo abbinamento, il collegamento si attiva automaticamente ogni volta che si entra in auto. L’interfaccia è semplice da usare, supporta comandi vocali con Siri e Google Assistant e funziona su veicoli con alimentazione da 12V a 32V: auto, furgoni, camper, SUV e camion.

Audio flessibile e aggiornamenti OTA

Per l’audio, Avylet Carplay Auto 7” propone quattro modalità di uscita: altoparlante integrato, trasmettitore FM, connessione Bluetooth o collegamento diretto via AUX (cavo incluso), per una qualità sonora stabile in ogni configurazione.

Il dispositivo supporta anche aggiornamenti OTA del firmware, che si attivano con una procedura semplice per ottenere nuove funzionalità o ottimizzazioni senza interventi manuali. È una soluzione plug-and-play per chi cerca un sistema CarPlay/Android Auto senza interventi invasivi.

Funzione mirroring per iPhone

Oltre a CarPlay, Avylet Carplay Auto 7” supporta anche il mirroring dello schermo per iPhone: una funzione che consente di duplicare sul display dell’auto l’intero contenuto del telefono. In questo modo è possibile visualizzare app non supportate da CarPlay, come YouTube o documenti PDF, direttamente sullo schermo da 7 pollici.

Basta collegare l’iPhone e attivare la modalità mirroring per avere un secondo schermo a bordo, utile durante le soste o per consultare contenuti in modo più ampio.

Per chi è utile questo schermo CarPlay

Avylet Carplay Auto 7” è pensato per chi guida veicoli non dotati di infotainment integrato ma desidera accedere a funzionalità smart senza modifiche permanenti.

È adatto a chi usa spesso navigazione GPS, ascolta musica in streaming o gestisce chiamate e messaggi in modo sicuro. Grazie alla compatibilità universale, funziona su auto, SUV, camper e camion alimentati da 12V a 32V.

La possibilità di rimuoverlo facilmente lo rende ideale anche per chi lascia spesso il veicolo incustodito o cambia auto frequentemente.

Prezzo con sconto e coupon Amazon

Il prezzo di listino di Avylet Carplay Auto 7” è di 89,99€, ma grazie al coupon attivabile sulla pagina Amazon si ottiene uno sconto del 35%, portando il costo a 58,49€. Disponibile partendo da qui

