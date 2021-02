Il client Nvidia GeForce Now ora con supporto per i Mac con CPU Apple Silicon

Nvidia ha aggiornato il client GeForce Now integrando il supporto per i nuovi Mac con CPU Apple Silicon, permettendo sia ai Mac con CPU Intel, sia a quelli con M1 di sfruttare il servizio di gaming in streaming.

Nvidia GeForce Now, lo ricordiamo, consente di trasformare quasi ogni sistema laptop, desktop Mac, SHIELD TV, dispositivo Android, iPhone o iPad in un potente PC da gioco. È possibile giocare in tempo reale a giochi eseguiti nel cloud, collegare gli account dei propri store, chiudi e salvare la partita per i giochi supportati nel cloud e continua dal punto in cui era stata interrotta, su qualsiasi dispositivo supportato, ovunque si trovi l’utente.

Nelle note di rilascio di GeForce Now 2.0.27 è indicato anche il supporto in beta per Google Chrome, permettendo in pratica di giocare usando i propri account dal browser, senza bisogno di installare l’app dedicata.

Il sito XDA-Developers riferisce del supporto sia per i Mac con Apple Silicon, sia per i Mac con CPU Intel. In pratica il client dedicato è utilizzabile anche dagli utenti dei nuovi Mac con CPU M1: MacBook Air, Mac Book 13″ e Mac mini. La precedente versione del client era utilizzabile ma l’esecuzione avveniva grazie a Rosetta 2; ora l’app è un software nativo per M1.

GeForce NOW è attualmente disponibile in Nord America ed Europa. Sono disponibili due opzioni di abbonamento: Free e Founders. La versione gratuita prevede accesso standard e sessioni di durata massima di 1 ora; la versione Founders offre accesso prioritario (ovvero saltano in cima alla lista d’attesa quando avviano un gioco) e durata sessioni estesa (fino a sei ore).

È necessario possedere o acquistare un gioco da uno degli store supportati prima di riprodurlo su GeForce NOW. Il servizio supporta inoltre oltre 75 dei giochi gratuiti tra quelli più noti.