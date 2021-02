L’app Heart Reports 2 crea report sulla salute dell’utente

Lo sviluppatore ungherese Peter Viszt ha rilasciato Heart Reports V2.0 per iPhone, un’app che genera dettagliati report in PDF sulla propria salute, tenendo conto dei dati memorizzati nell’app Salute dell’iPhone, documenti che è possibile condividere con il proprio medico.

La versione 2 di Heart Reports offre nuovi report: battito cardiaco, pressione arteriosa, ipoglicemia, attività, sonno e livelli di ossigeno nel sangue. Per ogni report è possibile generare diversi grafici, diagrammi e vari dati correlati come ad esempio l’apporto nutrizionale, media delle temperature corporee e altro ancora. Altra novità è il supporto per i widget. È possibile impostare fino a 8 diversi widget relativi alla salute su iPhone, personalizzando anche il loro aspetto, con colori diversi.

È possibile generare un PDF che può essere esportato sull’app File e inviato al proprio medico usando le funzionalità di condivisione di iOS, oppure salvare i dati in un documento formato CSV (testo con i valori separati da virgola, personalizzando l’ordine delle colonne), utile per l’elaborazione con software come Excel o Numbers. L’integrazione con i Comandi Rapidi permette di predisporre dei report e, ad esempio, generare automaticamente un rapporto mensile.

L’app sfrutta i dati catturarti da Apple Watch così come da altri dispositivi smart per la salute, quali apparecchi di controllo della pressione sanguigna o glucometri, e in generale dispositivi in grado di memorizzare dati nell’app Salute; è ad ogni modo possibile inserire anche manualmente vari dati.

Lo sviluppatore riferisce che l’idea dell’app è nata dopo una visita di controllo. «Ero dal mio medico: ha notato che indossavo Apple Watch e mi ha chiesto se potevo inviargli i dati raccolti dall’orologio. Ho aperto l’app Salute cercando inutilmente una funzione di condivisione. Pare che non ci sia un modo per esportare i dati in modo leggibile da terzi. L’unica cosa che potevo fare è catturare una schermata. Ho quindi cominciato a sviluppare in Swift un’app per iOS in grado di generare report in PDF che è possibile condividere facilmente con chiunque».

Heart Reports richiede un iPhone, iPad o un iPod touch con iOS 14 o seguenti. L’app è venduta 3,49 euro e si scaricada questa pagina di App Store.

