Il cubo di Rubik Xiaomi è servito a 26,73 euro

In effetti mancava solo il cubo di Rubik Xiaomi. Il noto brand cinese ha ormai invaso il mercato tecnologico e non, ma mancava in effetti qualcosa di simile. Eccovelo servito, naturalmente con tanto di applicazione smartphone con cui effettuare il pairing e imparare anche a risolverlo. Costa circa 26 euro e si acquista direttamente da qui.

Anzitutto, si tratta di un cubo di Rubik di qualità, che potrà essere utilizzato come un qualsiasi altro cubo in circolazione, e che permetterà risoluzioni veloci grazie al fatto che è stato progettato per non incepparsi ed essere ruotato velocemente. La sua particolarità, però, sta nel fatto che gode di connessione Bluetooth, e che dunque può collegarsi allo smartphone.

Il collegamento servirà per effettuare giochi di magia o anche per apprendere come risolverlo. Il cubo, infatti, è dotato anche di accelerometro, e dunque l’app su smartphone sarà esattamente come è posizionato, e quali colori sono presenti sulle facce. Questo consentirà di poterlo risolvere facilmente, venendo guidati dalla IA, che fornirà sempre le giuste mosse per arrivare ad una più rapida risoluzione possibile.

Questo meccanismo servirà anche da tutorial, e permetterà di apprendere le migliori strategie per risolvere il cubo. Si tratta, insomma, di un cubo adatto a chi ha sempre voluto voluto accostarsi al mondo del cubo di Rubik ma non è mai riuscito nell’impresa di risolverlo.

Sul cubo è naturalmente stampato il logo Xiaomi, quindi si tratta di un prodotto ufficiale, prime parti, e non di un semplice prdootto appartenente alla catena di approvvigionamento.

Al momento lo potete acquistare direttamente a questo indirizzo in offerta a 26,73 euro.