Xiaomi Mi Smart 2, il proiettore per la casa in super offerta a 419 euro

Se state pensando di farvi un vero e proprio cinema in casa, ecco la soluzione di qualità, ma economica, di Xiaomi. Si tratta del Mi Smart Projector 2, il proiettore per tutti, che adesso si acquista in offerta a 419 euro direttamente a questo indirizzo.

Tra i suoi principali punti di forza le dimensioni. Si tratta, infatti, di una proiettore molto compatto, studiato quindi per un ambiente domestico, che non occupa molto spazio e che può essere posizionato ovunque. E’ in grado di proiettare un’immagine fino a 120 pollici, con una risoluzione nativa di 1080p. Tra le altre caratteristiche, è dotato di Android TV a bordo, dunque potrà usufruire di tutte le applicazioni presenti sullo store di Big G, quali ad esempio Netflix e molte altre.

Supporta la correzione automatica della distorsione trapezoidale multiangolo su 3 assi e 6 direzioni per proiettare un’immagine ottimale. Naturalmente, grazie alla presenza di Google a bordo sarò possibile anche utilizzare la propria tua voce per cercare programmi, controllare il proiettore e i dispositivi domestici intelligenti, oltre a poter fare tutte quelle domande cui l’assistente Google è solito rispondere anche su altri dispositivi.

Rispetto alla tradizionale proiezione a LED a tre canali, grazie all’aggiunta di un canale di luce blu, la gamma di colori Rec.709 supera il 154% per rendere i colori più realistica. Il proiettore non rinuncia neppure al supporto per la decodifica HDR10.

Solitamente si tratta di un proiettore il cui costo, ad esempio su Amazon, è di oltre 550 euro, ma al momento potrete acquistarlo al prezzo scontatissimo di 419 euro, direttamente a questo indirizzo. Le spese di spedizione sono gratuite e il prodotto viene spedito dalla Spagna, dunque consegne veloci e assenza di oneri doganali.