Il supporto Belkin è il cameraman per iPhone 12 e 13

C’è un modo per portare a termine una ripresa con l’iPhone fermo in un punto mentre ci si sposta tutto intorno, senza il bisogno di avere a disposizione un cameraman, e questo modo si chiama Belkin Magnetic Face Tracking Mount. Si tratta praticamente di un supporto compatibile con il sistema MagSafe di iPhone 12 e iPhone 13 che si affida al tracciamento del volto garantitogli dall’app abbinata per inseguire il soggetto indicato e mantenerlo al centro dell’inquadratura grazie al suo sistema motorizzato con rotazione a trecentosessanta gradi.

Agli utenti Apple questo ricorderà la nuova funzione Inquadratura automatica (in inglese CenterStage) che però nel confronto appare decisamente limitata perché innanzitutto funziona soltanto con FaceTime, inoltre non ha la capacità di far muovere il dispositivo in quanto si avvale del campo visivo concesso dall’obiettivo ultra-grandangolare e di un semplice zoom digitale per garantire l’effetto di inseguimento del soggetto.

Nel caso del Belkin Magnetic Face Tracking Mount abbiamo invece a che fare con un dispositivo meccanico al quale il telefono vi si aggancia magneticamente sfruttando il sistema MagSafe di Apple (con gli iPhone meno recenti basta usare una cover Belkin compatibile), ed è tutta un’altra cosa perché ci si può davvero spostare senza limiti proprio perché è in grado di ruotare orizzontalmente di 360°. La piastra di aggancio inoltre può essere inclinata da 15 a 30 gradi, in modo da poter adattare l’inquadratura in base all’altezza del soggetto in ripresa e del piano di appoggio sul quale viene posizionato il telefono.

Il vero segreto come dicevamo però è nell’app abbinata Face Tracking Mount che è in grado di riconoscere il viso segnalato anche tra mille, consentendo quindi un tracciamento preciso anche all’aperto e in pubblico.

Questo supporto si può usare sia per registrare un video che per le dirette sui propri profili social proprio perché l’app si avvale del collegamento diretto alle piattaforme più diffuse, e per l’alimentazione ha bisogno soltanto di tre batterie stilo di tipo AA (non incluse in dotazione).

Chi è interessato all’acquisto può comprarlo su Amazon: costa 49,99 euro. Nel momento in cui scriviamo è in offerta a 38 euro.