Il kit di pulizia Hagibis per tastiera e cuffie, oltre gli Airpods

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di uno strumento progettato appositamente per la pulizia di cuffie e auricolari come le Airpods: oggi vi mostriamo la sua versione potenziata, che aggiunge invece qualche altro attrezzo utile per la pulizia delle tastiere. Lo strumento è lo stesso, quindi chi acquista questo modello ottiene sia il pennino multifunzione con cui raggiungere gli interstizi ed eliminare lo sporco che si accumula nelle varie parti che compongono gli auricolari (come gli AirPods), che altri due strumenti da utilizzare appositamente con le tastiere dei computer.

Parliamo di tastiere meccaniche, di quelle coi tasti removibili, e non tastiere a membrana come quelle integrate nei MacBook, per intenderci. Uno dei due strumenti è infatti l’estrattore dei keycaps, quello con cui è cioè possibile tirare via i tasti di plastica ed accedere così alla placca sottostante, in modo da poter pulire poi i meccanismi con il pennino.

L’altro attrezzo in dotazione è uno spazzolone che si aggancia ad una delle due estremità del pennino e con il quale è possibile rimuovere la polvere e lo sporco superficiale: si può utilizzare sia a fine pulizia, in modo da togliere lo sporco che è stato scrostato col pennino ma che non è stato possibile rimuovere manualmente, sia per una rapida pulizia giornaliera della tastiera.

L’estrattore di tasti è piuttosto compatto ed è separato rispetto al resto: presenta un design ad anello che permette di esercitare la giusta forza per rimuovere la componente in plastica senza danneggiarla. Lo spazzolino invece presenta delle morbide setole in nylon progettate appositamente per non graffiare le superfici e non danneggiare le tastiere durante l’utilizzo. Sono anche abbastanza lunghe da poter raggiungere gli interstizi in profondità, tanto che l’azienda lo consiglia anche per pulire i classici mattoncini LEGO, anche questi tra i più difficili da pulire senza la strumentazione adeguata.

Questo kit “potenziato” di Hagibis è in vendita su Amazon a 17,99 euro, mentre la versione ridotta per la sola pulizia degli auricolari costa 12,99 euro.