AirPods sempre pulite col kit Hagibis

Alla lunga gli auricolari si sporcano e pulirli nel modo sbagliato può comprometterne il funzionamento. Un buon punto di partenza è dotarsi quindi della strumentazione giusta, progettata appositamente per lo scopo e con materiali consoni per garantire una pulizia profonda ma senza graffiare o danneggiare le superfici.

Su Amazon è in vendita il kit Hagibis realizzato per la pulizia degli AirPods, ma può andar bene per qualsiasi altro auricolare. E’ sostanzialmente un pennino multifunzione, dotato di una punta metallica che permette di rimuovere la polvere più ostinata e raggiungere gli interstizi eliminando così lo sporco che si va ad accumulare ad esempio nella griglia della copertura dei driver.

Al lato opposto dello strumento è invece presente una morbida spugna di floccaggio che permette di rimuovere e pulire delicatamente le aree più sensibili, riuscendo a raccogliere perfino lo sporco che si infila all’interno della cavità della custodia degli AirPods (dove si infila lo stelo, per intenderci).

Il terzo strumento che compone il pennino è uno spazzolino ad alta densità realizzato con morbide setole che consente di pulire più facilmente lo sporco che si deposita sul foro di uscita del suono e le altre parti – elettroniche e non – dell’auricolare.

Un attrezzo di questo tipo oltre a mantenere gli auricolari nella migliore condizione igienica possibile permette anche di mantenere i contatti puliti ed evitare così possibili problemi di ricarica, aumentando contemporaneamente la durata dell’intero dispositivo.

Il pennino è caratterizzato da una solida impugnatura che dev’essere sganciata per rivelare il terzo strumento, la spugna floccante: è un sistema molto comune anche nei cacciavite multi-punta perché consente di ridurre al minimo l’ingombro dell’attrezzatura pur mettendo a disposizione un numero maggiore di attrezzi. In questo modo potete portare questo strumento sempre con voi e utilizzarlo in qualsiasi momento non appena se ne presenta l’occasione.

Chi intende acquistarlo lo trova in vendita su Amazon a 12,99 euro.