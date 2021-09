Il metro laser Xiaomi HOTO in offerta a 35 euro

Se siete amanti del fai da te, in casa non può certo mancare un metro. Già, anche se nel 2021 meglio parlare di telemetro. Xiaomi HOTO è una risorsa importantissima per qualsiasi lavoro, e in offerta viene a costare circa 35 euro, direttamente a questo indirizzo.

Trattandosi di un prodotto della catena ecologica di Xiaomi, non ci sarà il suo marchio inciso, ma basta guardare al design minimale e ricercato, per capire che c’è lo zampino del produttore cinese. Il telemetro è facile da usare, e servirà a prendere misure con estrema precisione. E’ persino in grado di connettersi alla sua app di supporto Mi Home (di Xiaomi, per l’appunto), per misure smart.

La differenza con un normale metro è evidente. Anzitutto, è più facile da usare, non dovendo utilizzare un metro fisico da allungare, e poi risulta certamente più preciso nelle misurazioni, con una precisioni di circa ± 2mm.

Il funzionamento è presto detto: basta premere a lungo il pulsante per avviare il metro, mentre con un secondo click si avvia la misurazione. Come già anticipato può essere collegato all’app per smartphone per espandere le sue funzioni, memorizzando ogni misurazione effettuata, sincronizzando i dati in tempo reale.

Grazie all’app è possibile prendere prendere o importare foto esistenti con le misure effettuate, per prenderci sopra appunti. L’app consente anche di disegnare a mano per vedere le misure calcolate automaticamente.

Il telemetro in questione consente di prendere misure fino ad un massimo di 30 metri, mentre la distanza minima misurabile è di 0.05 metri, risultando così flessibile e versatile.

Tra le sue altre caratteristiche, la presenza di un display OLED a basso consumo di energia, dove vengono mostrate le misurazioni, anche in assenza di collegamento Bluetooth con lo smartphone. Facile da ricaricare, con una batteria interna di 200 mAh, grazie al connettore USB-C.

Al momento si acquista in offerta direttamente a questo indirizzo, dove selezionando le spedizioni dalla Cina si potrà acquistare a circa 35 euro.