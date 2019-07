Il miglior bundle Mac dell’anno con VPNSecure, Crossover, CleanMyMac, Waltr

Ha un valore di oltre 1800 dollari il pacchetto software in offerta su StackSocial: per soli 29,99 dollari sarà possibile acquistare quello che, probabilmente, è il miglior bundle dell’anno. Il pacchetto comprende che comprende programmi top come VPNSecure, CrossOver, Waltr e altre sette app, tra le migliori per proteggere la privacy, per eseguire app Windows e per gestire al meglio le potenzialità del proprio Mac.

VPNSecure è l’app per chi desidera proteggere la propria privacy. L’app aiuta a navigare “inosservati”, evitando di far cadere i dati personali nelle mani sbagliate, crittografando il traffico, nascondendo la posizione e l’indirizzo IP e supportando i Torrent. Grazie alla componente Smart DNS permette all’utente di bypassare le restrizioni geografiche fastidiose che bloccano alcuni siti di tv streaming esteri. Solo per questa app il valore sarebbe di 499 dollari.

Crossover è diversa da un virtualizzatore vero e proprio: consente di eseguire direttamente numerose applicazioni e giochi per Windows, ma senza richiedere il sistema operativo vero e proprio, risparmiando denaro nella licenza e anche spazio sul disco fisso anche se ha qualche limitazione. Crossover può tornare utile se si ha un vecchio programma Windows comprato magari per un computer PC dismesso o se si usano alcune applicazioni specifiche per fare alcune operazioni in maniera saltuaria.

CleanMyMac X si occupa in sostanza di pulizia, protezione e velocità, ma con una lunghissima serie di opzioni, una lista davvero superiore all’immaginabile. Macitynet l’ha messa alla prova in una recensione che ne vuole misurare novità, vantaggi e anche punti deboli.

WALTR 2 è l’anti-iTunes: permette a qualsiasi utente iOS di collegare il proprio dispositivo al Mac tramite cavo o via WiFi per farcirlo con musica e video trascinando direttamente i file all’interno dell’app, senza quindi passare per macchinose sincronizzazioni di iTunes. Con WALTR 2 si possono trasferire tramite un drag&drop anche altre tipologie di file, come ad esempio PDF ed EPUB (audiolibri compresi) che saranno trasferiti automaticamente all’interno dell’applicazione iBooks.

MacPilot è una specie di mago di UNIX che traduce per noi comandi complessi permettendoci di fare cose come disabilitare le animazioni del sistema operativo, riflessi e trasparenze o cancellare le cache. MacPilot permette anche di personalizzare il sistema per renderlo più sicuro o più in linea con le nostre esigenze.

Tra le altre applicazioni da non perdere, nel bundle sono comprese Dropshare, per soluzioni di condivisione più flessibili e in sicurezza, ActiveDock, l’alternativa al dock macOS di Apple, passando rapidamente da un’app a una finestra, Fox Pro Download & Torrent Manager, per velocizzare i download e cerca facilmente i Torrent, Chronicle Pro per non dimenticare mai i programmi per il futuro e le fatture da pagare e The Complete Web Developer Bundle per sviluppatori web con oltre 150 ore di corsi.

