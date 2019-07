Sconti nel carrello Amazon: iPhone XS Max al prezzo più basso, iPhone XS super conveniente

Amazon dopo alcuni giorni di assenza ripristina gli sconti nel carrello e istantaneamente gli iPhone XS e iPhone XS Max scendono ai livelli in cui si può parlare di “supersconto”.

A beneficiare della operazione ribasso è l’ iPhone XS 64 GB oro che costa, grazie ad uno sconto nel carrello di circa 53 euro, 1006 euro. Si tratta di un ribasso di circa il 15% sul listino e del prezzo più basso in assoluto dopo i 990 euro di qualche giorno fa quando il modello argento (non oro) era finito in una promozione del giorno di Amazon.

Di assoluto interesse anche il prezzo dell’iPhone XS 128 GB color oro e grigio siderale che pagate, grazie ad uno sconto nel carrello di 18,50 euro, 1224,50 euro. Anche qui è una sorta di prezzo minimo assoluto. Alcune settimane fa questi due iPhone erano scesi a 1215 euro, ma il ribasso era durato solo pochissime ore.

Si tratta invece del prezzo minimo assoluto quello che, grazie ad uno sconto nel carrello di 59 euro, Amazon applica ad iPhone XS Max da 64 euro. Ora il più grande e potente degli iPhone in colore oro e argento vi costa solo 1120 euro euro(-13%)

iPhone XS Max da 256 Gb costa in argento e grigio siderale 1281,56 euro. Anche qui siamo di fronte al prezzo minimo mai praticato da Amazon, almeno sono i dati in nostro possesso.

In definitiva

Come tutti questi tipi di sconto, il consiglio, ammesso che vi interessi il prodotto e che il prezzo vi sembri giusto, di sbrigarvi a comprare. Normalmente i tagli al listino non durano molto.

Se l’offerta di questa pagina non è più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.