Il monopattino elettrico E9 è in offerta a 99,99 euro

C’è un monopattino elettrico che, al prezzo in offerta di 99,99 euro, è senz’altro una buona opportunità, in quanto permette di divincolarsi nel traffico cittadino con facilità, considerando anche la leggerezza (sfiora gli otto chilogrammi di peso) che consente di spostarlo con facilità lungo una rampa di scale, nella salita e nella discesa dell’autobus, o anche più semplicemente per essere estratto e riposto nel bagagliaio dell’auto.

Anche perché può essere ripiegato sia il manubrio che i manici, quindi nel momento in cui non viene utilizzato può occupare davvero poco spazio, ed entrare più facilmente in auto o in un armadio. Le caratteristiche tecniche sono simile a quelle di molti altri prodotti di questo tipo: monta un motore da 150 Watt che permette di raggiungere una velocità massima di 12 chilometri orari mentre la batteria, da 2.600 mAh, promette fino a 6 chilometri di autonomia con una sola carica (che avviene in circa 5 ore).

Il telaio è realizzato in alluminio e può sorreggere una persona che pesa fino a 100 chilogrammi, presenta inoltre gli ammortizzatori su entrambe le ruote in modo da assorbire gli urti e rendere il viaggio più confortevole, e l’altezza del manubrio può essere regolata in modo da permetterne l’uso a qualsiasi membro della famiglia. Infine il freno è a pedale ed è posizionato sulla ruota posteriore, mentre per la sosta breve è possibile tirare fuori il cavalletto in modo da tenerlo posizionato in verticale.

Questo monopattino elettrico si chiama E9 e normalmente viene venduto a 236,43 euro ma nel momento in cui scriviamo è attiva un’offerta lampo che lo sconta del 58%, portando così il prezzo – come dicevamo in apertura – a 99,99 euro con spedizione gratis dalla Germania.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.