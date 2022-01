CES 2022, Wemo Smart Video Doorbell è il campanello HomeKit

Sul mercato non mancano i campanelli smart collegati ad app e con funzioni di fotocamera, anche se adesso dal CES 2022 arriva il nuovo di Wemo, una sussidiaria di Belkin International: la particolarità del videocitofono Wemo Smart Video Doorbell è che si tratta di un dispositivo in grado di funzionare esclusivamente con l’ecosistema di Apple.

E’ disponibile per l’ordine da oggi e costa 250 dollari, circa 220 euro, ma purtroppo non sarà acquistabile dagli utenti Android. E infatti il campanello Wemo funziona esclusivamente con HomeKit Secure Video di Apple ed è gestito tramite l’app Home su iPad, iPhone e Mac. Il sistema richiede che l’untete sia abbonato a un piano iCloud e disporre di un HomePod, oppure Apple TV o iPad come hub domestico per il corretto funzionamento.

Il campanello Smart Video Doorbell di Wemo ha un campo visivo di 178 gradi, una fotocamera da 4 MP, con una sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione per le registrazioni notturne, come segnala engadget. Poiché si connette a HomeKit, il campanello Wemo può identificare visitatori specifici utilizzando il software di riconoscimento facciale di Apple, mentre tutte le registrazioni verranno archiviate in modo sicuro su iCloud e risulteranno visibili all’interno dell’app Home, inclusa una cronologia video basata sul movimento dei 10 giorni precedenti.

Wemo è pronta a raddoppiare, se non triplicare la sua offerta per l’ecosistema Apple: questo è il terzo dispositivo della sua gamma a sfruttare HomeKit, e che funziona esclusivamente con iOS, iPadOS e macOS. Anche per il controller di illuminazione Wemo Stage e la Smart Plug, infatti, il costruttore ha scelto di affidarsi alla piattaforma HomeKit. Nel corso dell’anno il costruttore rilascerà nuove versioni di questi ultimi dispositivi pronti per supportare il nuovo standard Matter per la domotica.

Per tutte le notizie che ruotano attorno all’ecosistema HomeKit il link da seguire è direttamente questo. Invece tutti gli articoli e le novità dal CES 2022 sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.