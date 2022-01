Sony presenta le TV BRAVIA XR 2022 con modelli Mini LED e un nuovo OLED

Al CES 2022 non manca certamente Sony, che annuncia la nuova serie di televisori BRAVIA XR, che comprende i modelli Serie MASTER Z9K 8K e X95K 4K Mini LED, Serie MASTER A95K, Serie MASTER A90K e A80K 4K OLED, e X90K 4K LED.

Tutte le TV Mini LED beneficeranno della tecnologia XR Backlight Master Drive, mentre l’XR Triluminos Max sarà disponibile sul nuovo OLED. Unita al processore Cognitive Processor XR, la tecnologia XR Backlight Master Drive controlla il sistema di retroilluminazione Mini LED di ultima generazione di Sony adottato sui modelli delle serie Z9K e X95K, per raggiungere – spiega la società – “livelli straordinari di luminosità”. Grazie a una gamma dinamica molto elevata, i punti luminosi risultano più intensi, i neri più profondi e i toni medi più naturali, senza praticamente bagliori o aloni attorno alle alte luci.

l Cognitive Processor XR è presente anche sul nuovo pannello OLED del modello A95K dotato di XR Triluminos Max, che si caratterizza per la più ampia palette cromatica mai offerta da Sony e per una resa naturale di nuance e sfumature. Questo per via dei milioni di singoli pixel auto-illuminanti presenti nel modello A95K, che riproducono una varietà di colori più ricca , offrendo un’esperienza di visione nuova.

Le nuove TV saranno dotate di Acoustic Surface Audio+ sui modelli OLED e Acoustic Multi-Audio sui modelli LED, che serviranno a far combaciare la posizione del suono con le immagini sullo schermo, per offrire un’esperienza audiovisiva più realistica e coinvolgente possibile. Inoltre, per personalizzare l’intrattenimento, la nuova gamma di TV offre funzioni come Netflix Adaptive Calibrated Mode, sviluppata insieme a Netflix e grazie alla quale sarò regolata automaticamente l’elaborazione delle immagini in base alla luce ambiente, in modo che film e serie TV vengano riprodotti come originariamente voluto dai registi e creatori, indipendentemente dalle condizioni di luminosità.

Ancora, presente la nuova modalità BRAVIA CORE Calibrated Mode di Sony, per regolare in automatico la qualità delle immagini sullo schermo e renderle più fedeli all’idea originaria dell’autore.

Tutti i televisori BRAVIA XR in arrivo nel 2022 saranno, inoltre, sono certificate “Perfect for PlayStation 5” grazie a due esclusive funzioni studiate per la console di ultima generazione: Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode.

Un’altra novità in arrivo è la videocamera BRAVIA CAM, che riconosce il punto esatto in cui sono seduti gli spettatori nella stanza per ottimizzare di conseguenza le immagini e il suono. Inoltre, grazie a comandi gestuali e video chat, la cam promette nuove esperienze, anche per il divertimento.

