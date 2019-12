Il Natale su iTunes è magico con Wizarding World: tutti i film di Harry Potter a prezzo speciale

La magia del Natale arriva da Hogwarts su iTunes: tutti e otto i film dedicati a Harry Potter e le due avventure di Animali fantastici sono raccolti in un unico pacchetto. Il bundle Wizarding World, che comprende tutte e 10 le storie create dalla penna di J.K. Rowling, si può acquistare a 34,99 euro, uno sconto notevole se si considera che ciascun film è in vendita singolarmente a 9,99 euro e si può noleggiare a 3,99 euro.

Attraverso gli otto film della saga di Harry Potter è possibile ripercorrere la storia del mago più amato di J.K. Rowling, il mago Harry, interpretato da Daniel Radcliffe, dalle prime avventure incredibili – tra una partita a Quidditch e una con gli scacchi viventi e il Torneo Tremaghi – fino agli scontri più tremendi con Voldemort vissuti con gli inseparabili Ron ed Hermione (Ralph Fiennes e Emma Watson).

Una storia di amicizia e di magia, epica e fantastica, perfetta per i ragazzi e da guardare con tutta la famiglia, irrinunciabile per chi vuole che questi film, ormai un cult della cinematografia oltre che della letteratura, non manchino nella propria collezione e in quella da offrire ai propri bambini.

Nel film “Animali fantastici e dove trovarli”, il primo di una serie di cinque pellicole, si raccontano le vicende del Mondo Magico prima della nascita di Harry Potter, con, al centro, il magizoologo Newt Scamander. Candidato all’Oscar per la miglior scenografia e vincitore per i migliori costumi, Animali fantastici e dove trovarli è in realtà stato apprezzato da critica e pubblico per gli effetti visivi, ma anche per la trama che ha riportato un po’ della magia della Rowling sul grande schermo, con piccole (o grandi, a seconda delle aspettative) soddisfazioni dei potterhead.

Nel secondo capitolo della nuova saga di J.K. Rowling, “Animali fantastici: I Crimini di Grindelwald”, continuano le avventure del magizoologo Newt incrociando ambienti e personaggi della serie di Harry Potter, offrendo ai fan di Hogwarts la possibilità di conoscere aspetti inediti e circostanze rivelatrici delle vite dei loro personaggi preferiti.

Nel bundle sono compresi tanti contenuti speciali: all’interno degli iTunes Extras sarà possibile esplorare il magico mondo di J.K. Rowling portato in vita sullo schermo e accedere ai sorprendenti segreti nascosti nei momenti cruciali del film.

Wizarding World si può acquistare su iTunes a 34,99 euro.

