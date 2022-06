Il nuovo dock di Plugable aggiunge 4 schermi al Mac

Quattro monitor collegati al Mac tramite un solo cavo non è fantascienza ma una possibilità concreta offerta dal nuovo dock di Plugable. Basta collegarlo alla presa USB-C del computer, volendo anche uno col sistema operativo Windows di Microsoft, per poter sfruttare le prese HDMI che mette a disposizione e collegarvi altrettanti display esterni, trasformando anche un portatile in una postazione di lavoro di alto livello.

In tal senso le immagini pubblicitarie sono piuttosto eloquenti: sviluppatori, giornalisti, videomaker, fotografi ma anche utenti occasionali e videogiocatori possono trarre ampi benefici da una dockingstation di questo tipo, perché oltre ai monitor mette su qualsiasi Mac e computer un totale di 14 porte occupando una sola USB-C che per altro fornisce 96 Watt passthrough, perciò è possibile usarla anche per la ricarica della batteria nel caso si utilizzasse un portatile.

Degli altri ingressi fanno parte quattro USB-A 3.0, una USB-C con supporto 20 Watt, un lettore di schede SD, una presa Ethernet RJ45 per il collegamento ad Internet via cavo e una porta jack audio da 3,5 millimetri che funge sia da ingresso che da uscita.

Come dicevamo il cavallo di battaglia sono le quattro porte HDMI, tre delle quali supportano segnali video a 1080p e 60 Hz mentre la quarta funziona su DisplayPort MST. Questo significa che con un computer Windows si arrivano ad avere quattro monitor, oppure cinque se si considera lo schermo del portatile, mentre su Mac il quarto schermo può funzionare solo come mirroring perché al momento macOS non supporta questo protocollo.

Nel dettaglio, due delle HDMI sono compatibili con DisplayPort 1.3 e si connettono tramite DisplayLink, mentre le altre due sono HDMI standard con DisplayPort 3.0 e utilizzano il sistema HDCP. Normalmente i Mac con processore M1 sono limitati a un singolo monitor esterno, ma le porte DisplayLink abilitano due monitor aggiuntivi, perciò dopo aver installato i driver necessari gli utenti Mac potranno sfruttare fino a tre display esterni e un quarto per il mirroring.

Questa nuova dockingstation di Plugable al momento è in vendita solo negli Stati Uniti tramite Amazon al prezzo di 349 dollari.