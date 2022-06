Satechi offre il dock perfetto per iMac 24 pollici con supporto SSD

Satechi è uno dei brand più noti quando si tratta di hub e dock per portatili e desktop della Mela. Questa volta ha lanciato un alleato perfetto per iMac 24 pollici, con tanto di espansione della connettività e supporto per SSD esterni.

Come la maggior parte degli accessori del brand, si tratta di un dock USB-C, questa volta slim, che si adatta perfettamente sul piedistallo di iMac da 24 pollici. Si incastona perfettamente e offre un design estremamente minimale ed elegante, che non rovina assolutamente quello dell’all-in-one Apple. Certo, il costo non è troppo basso, ma neppure elevatissimo: 149,99 dollari.

L’USB-C Slim Dock è stato progettato per adattarsi all’iMac da 24 pollici e fornisce un involucro integrato per aggiungere spazio di archiviazione esterno all’‌iMac‌, oltre a varie porte: 1 porta dati USB-C da 10 Gbps, 1 porta dati USB-A da 10 Gbps, 2 porte USB-A 2.0, slot per lettori di schede micro/SD e un involucro NVMe/SATA integrato. Si tratta di una soluzione davvero ottimale, soprattutto per chi acquista il modello entry level, che è dotato soltanto di due ingressi USB-C e, dunque, ha una connettività molto limitata.

Lo spazio riservato al modulo NVMe/SATA consente di aggiungere memoria esterna a ‌iMac‌ da 24 pollici, cosa che non è possibile fare internamente su questa linea di ‌prodotto. L’accessorio offre uno slot SSD M.2 NVMe o SSD M.2 SATA, che si innesta all’interno di un piccolo slot sotto lo Slim Dock USB-C.

Il dock è disponibile nelle opzioni di colore argento e blu, corrispondenti ai rispettivi colori dell’‌iMac‌ da 24 pollici. Al momento è disponibile sul sito ufficiale del produttore. Su Amazon trovate molti dei prodotti della società, ed è possibile che a breve venga aggiunta in catalogo anche la nuova periferica. Clicca qui per visitare lo store Satechi su Amazon Italia.

I prodotti Satechi sono distribuiti in Italia da Attiva.