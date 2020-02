Il nuovo Hyperboom di Ultimate Ears è quello che vi serve per animare una festa

Ecco Hyperboom di Ultimate Ears, potente altoparlante bluetooth di fascia alta, che nelle intenzioni del produttore è l’unica periferica di cui avrete bisogno se state pensando di organizzare una festa. Ecco immagini e caratteristiche tecniche.

Come anticipato, Hyperboom è un altoparlante di fascia alta, che costa 399 dollari, quindi lontani rispetto ai 170 dollari della precedente Megaboom 3. Il prezzo, però, sembra essere giustificato dalle specifiche tecniche. La sua grande cornice ospita, infatti, due tweeter da 1 pollice, doppi woofer da 4,5 pollici e altri due grandi radiatori passivi da 3,5 pollici, che possono produrre suono fino a 100 decibel.

Con una gamma di frequenza compresa tra 45Hz e 20KHz, può anche fornire note basse particolarmente profonde. Logitech afferma che si otterranno, peraltro, fino a 24 ore di autonomia della batteria, anche se l’autonomia può arrivare a sole 3 ore nel caso in cui si esageri con il volume.

Quanto al design, Hyperboom cambia completamente i connotati rispetto agli altoparlanti precedenti con design circolare. In questo caso, invece, la periferica è fondamentalmente un rettangolo di plastica ricoperto dal tessuto. L’azienda ritiene che questo ha consentito un uso più efficiente dello spazio, anche se questo non consentirà di offrire un suono a 360 gradi, ma “solo” di 270 gradi.

In tema di controlli, il device ha due grandi pulsanti per il volume e un touch capacitivo, insieme a un pad circolare a quattro vie per cambiare input, con un pulsante per la riproduzione. Gode di certificazione IPX4, dunque resistente all’acqua, anche se non impermeabile. Hyperboom si collega all’app Boom di Ultimate Ear per una ulteriore personalizzazione, oltre a poterlo unire ad altri altoparlanti Boom e al precedente Megaboom con la funzione “Party Up”, per diffondere ancor di più il suono. Non manca, poi, la possibilità di collegare uno smartphone.

Ultimate Ears ha così creato una soluzione intelligente per arricchire il suono durante una festa, quando si cambia sorgente. Hyperboom può, infatti, connettersi a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente e, soprattutto, può anche accoppiarsi con un nuovo dispositivo mentre continua a riprodurre musica da un’altra fonte. Peraltro, è in grado di sfumare delicatamente l’audio in entrata e in uscita mentre si passa da una sorgente all’altra.

E’ possibile collegare l’altoparlante con un qualsiasi jack ausiliario da 3,5 mm per ottenere una connessione digitale pura alla TV o ad una console di gioco con un ingresso ottico.

Hyperboom costa 399 dollari e sarà disponibile ad inizio marzo.

Per tutte le notizie relative a Ultimate Ears vi rimandiamo a questo indirizzo. Su questa pagina Amazon, invece, tutti i prodotti del brand in vendita nel nostro paese.