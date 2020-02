Netatmo Welcome ora compatibile con HomeKit Secure Video

Netatmo Welcome guadagna la compatibilità ufficiale con Homekit Secure Video: la videocamera, oltre alla capacità di riconoscimento delle persone senza costi aggiuntivi beneficia ora quindi di ulteriori funzioni grazie alle novità di HomeKit introdotte alla scorsa WWDC 2019.

Per chi dispone di un sistema Homekit l’aggiornamento è un notevole passo avanti visto che d’ora in poi, il materiale immagine non solo può essere salvato direttamente su iCloud, ma anche crittografato direttamente dall’hub domestico.

Ricordiamo però che per utilizzare HomeKit Secure Video è necessario almeno un piano di archiviazione iCloud da 200 GB, anche se le immagini non vengono conteggiate nello spazio di archiviazione disponibile.. ma vediamo i dettagli.

L’aggiornamento software, gratuito e automatico, sarà progressivamente disponibile a partire dai prossimi giorni per tutti i dispositivi, compresi quelli già in commercio, e permetterà agli utenti di riprodurre i video registrati dalle proprie videocamere nell’app Apple Casa e salvarli in modo sicuro in iCloud.

La Videocamera Interna Intelligente Netatmo è tra le prime sul mercato con compatibilità con HomeKit Secure Video. Grazie alla tecnologia di riconoscimento facciale integrata, il dispositivo è in grado di distinguere i volti conosciuti dagli estranei e identificare i movimenti innocui. Infatti, quando la videocamera ne rileva uno sconosciuto, invia una notifica istantanea allo smartphone dell’utente con una foto e un video dell’intruso.

“Gli utenti sono particolarmente sensibili al tema della protezione della sicurezza delle immagini della propria abitazione. Vogliono accertarsi che i loro video siano tutelati e che nessuno possa accedervi. Per rispondere a queste preoccupazioni, abbiamo sviluppato videocamere con archiviazione locale e per offrire ancora più funzionalità abbiamo deciso di supportare HomeKit Secure Video di Apple.

Ciò consente agli utenti Netatmo di eseguire un back-up sicuro delle attività rilevate su iCloud. A partire da oggi, oltre all’archiviazione locale, gli utenti Netatmo possono scegliere fra 3 opzioni di modalità di salvataggio sul cloud: Apple HomeKit Secure Video, Dropbox oppure sul proprio server FTP”, ha spiegato Fred Potter, Fondatore di Netatmo.

Ora gli utenti Apple possono visualizzare video in tempo reale e anche uno storico di 10 giorni di attività rilevate dalla propria videocamera nell’applicazione Apple Casa direttamente dal proprio iPhone, iPad o Mac. I possessori delle Videocamere Interne Intelligenti Netatmo potranno memorizzare i video localmente sulla scheda microSD, inclusa gratuitamente nei dispositivi, e anche su iCloud, con piani di archiviazione selezionati.

Per una videocamera abilitata a HomeKit Secure Video è necessario disporre di un piano di archiviazione iCloud da 200 GB disponibile gratuitamente. Mentre il servizio da 2 TB funziona con un massimo di 5 videocamere, tutto questo senza alcun impatto sul limite di archiviazione iCloud dell’utente.

HomeKit Secure Video permette di configurare Apple TV, HomePod e iPad come home hub, che utilizza l’intelligenza della videocamera per analizzare privatamente le attività rilevate e capire se si tratta di una persona, un animale o un veicolo prima di archiviarle su iCloud e renderle visibili esclusivamente all’utente. Prezzo e disponibilità

La Videocamera Interna Intelligente è disponibile al prezzo al pubblico di 199.99 € ma non è difficile trovarla ad un prezzo inferiore. Tutte le funzionalità del prodotto sono fruibili gratuitamente. Non è richiesto nessun abbonamento o spese supplementari per utilizzare la Videocamera o consultarne i dati.

L’altro modello di Netatmo, la Videocamera Esterna Intelligente sarà compatibile con HomeKit Secure Video nel corso di quest’anno.

Vi ricordiamo che abbiamo effettuato già diversi test della telecamera Netatmo Welcome su questa pagina da sola e qui in combinazione con i tag del sistema d’allarme.