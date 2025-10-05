Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Offerte Hardware e Mondo Tech » Il raggiro dei biglietti dilaga online, si finisce in trappola con un solo click
Offerte Hardware e Mondo Tech

Il raggiro dei biglietti dilaga online, si finisce in trappola con un solo click

Di Francesca Testa
truffa dei biglietti
La truffa dei biglietti continua a preoccupare - macitynet.it

Dai siti clone ai bot automatizzati: ecco come funzionano le nuove truffe sui biglietti e cosa puoi fare per non cascarci.

L’emozione di un concerto atteso da mesi, la corsa contro il tempo per accaparrarsi i biglietti appena messi in vendita, la sensazione di avercela fatta. Peccato che, sempre più spesso, quel biglietto tanto desiderato si riveli un inganno.

Basta un click sbagliato per cadere in una rete di siti fasulli o rivenditori senza scrupoli. Le truffe legate ai biglietti sono ormai una piaga digitale, e chi sogna di vedere dal vivo la propria star preferita rischiando di trovarsi con il portafoglio alleggerito e il cuore spezzato.

La truffa dei biglietti continua a preoccupare

La tecnica più diffusa è quella dei siti clone. A prima vista sembrano identici ai portali ufficiali come TicketOne o Vivaticket: stesso logo, stessa grafica, persino le stesse offerte. Ma basta osservare meglio l’URL per accorgersi che qualcosa non torna: un punto in più, una lettera in meno, un’estensione sospetta. Queste repliche ingannano anche gli occhi più attenti, soprattutto quando l’adrenalina spinge ad acquistare in fretta. Il pagamento, guarda caso, viene spesso richiesto con bonifico immediato o ricarica su carta prepagata, modalità che non lasciano spazio a rimborso. Una volta inviati i soldi, i truffatori spariscono.

C’è anche il cosiddetto Secondary Ticketing, una rivendita “legalizzata” che sfrutta i fan disperati. I biglietti acquistati regolarmente vengono rimessi online a prezzi gonfiati, a volte anche dieci volte superiori al valore originale. Dietro c’è spesso l’uso di bot, software capaci di bruciare tutti sul tempo e comprare centinaia di biglietti in pochi secondi. Risultato? Chi si collega puntuale all’orario di vendita trova già tutto esaurito, mentre gli stessi biglietti ricompaiono su piattaforme parallele a cifre astronomiche.

truffa dei biglietti
Il raggiro dei biglietti dilaga online, si finisce in trappola con un solo click – macitynet.it

Nonostante la fantasia dei truffatori, ci sono segnali che possono salvarti, come controlla sempre l’indirizzo del sito e verifica che sia quello ufficiale dell’artista o dell’evento. Diffidare dai prezzi troppo bassi o dalle richieste di pagamento insolite, usare carte ricaricabili per gli acquisti online, così limita i danni in caso di frode. Non condividere foto dei biglietti sui social perché i codici possono essere copiati e riutilizzati, cercare recensioni del sito o del venditore, spesso gli altri fan hanno già segnalato eventuali raggiri.

Leggi e sanzioni ci sono, ma i truffatori continuano a reinventarsi. Alcune piattaforme stanno sperimentando tecnologie come i biglietti nominativi o addirittura blockchain e NFT per garantire l’autenticità. Ma la verità è che, oggi, l’arma più forte resta la prudenza dell’acquirente.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Festa delle Offerte Prime

macitynet.it

Pronti per la prima scorta di Offerte di fine Anno? La festa delle offerte Prime di Amazon dura due giorni dal 7 all’8 Ottobre ma molti sconti sono già partiti e alcuni continueranno per qualche giorno. Qui vi segnaliamo le migliori occasioni per i prodotti che conoscete e quelli più utiili per lavoro, divertimento, movimento e casa. Troverete le offerte nella homepage di macitynet e in questa sezione e pure qui sotto divise per aree di interesse.

Offerte in anticipo

Offerte Amazon in anticipo

Articolo precedente
Il nuovo GPS per cani Tractive scende al minimo con coupon, solo 46,99 €
Articolo successivo
Quando il mouse ascolta, i sensori di movimento sfruttati come microfoni

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.