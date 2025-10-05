Il nuovo GPS per cani Tractive scende al minimo con coupon, solo 46,99 €

Su Amazon scende al minimo la nuova versione del GPS per cani di Tractive GPS per cani. Il costo è di 46,99€, grazie a un coupon da 30€ attivabile direttamente nella pagina prodotto, rispetto al prezzo di listino di 76,99€. Si tratta del modello Bundle, con accessori inclusi e funzioni avanzate come monitoraggio della salute e avvisi personalizzati.

Tracciamento GPS live e copertura senza limiti

Tractive GPS per cani consente di seguire il proprio animale tramite la funzione Live Tracking, con aggiornamenti ogni 2-3 secondi. Il dispositivo integra una SIM virtuale e si collega alla rete cellulare (4G LTE Cat M1 o 2G), funzionando in oltre 175 paesi senza limiti di distanza. Supporta anche Wi-Fi (2,4 GHz) e Bluetooth 5.0 per la gestione della posizione a corto raggio e per ridurre i consumi in zone note. Il modulo GPS è compatibile con Galileo, GLONASS e GPS, migliorando la precisione anche in aree boscose o isolate. Le zone sicure (recinti virtuali) permettono di ricevere notifiche se il cane entra o esce da un’area prestabilita.

Monitoraggio della salute e comportamento

Oltre alla posizione, il localizzatore registra anche livelli di attività, qualità del sonno, abbai e – quando possibile – frequenza cardiaca e respiratoria. Il sistema analizza le abitudini del cane nel tempo e invia avvisi di salute personalizzati in caso di variazioni anomale. Per attivare il monitoraggio avanzato, il cane deve indossare il dispositivo almeno 12 ore al giorno per una settimana, così da stabilire una base di riferimento. I dati raccolti sono visibili tramite app (iOS, Android e browser) con grafici, statistiche e cronologia delle attività. La funzione “Trova” aiuta anche in ambienti chiusi o aree urbane dense, segnalando la direzione del segnale.

Design impermeabile e accessori inclusi

Il dispositivo misura 71 × 29 × 17 mm e pesa 39 g, compatibile con collari larghi fino a 2,8 cm e consigliato per cani da almeno 4 kg. È classificato IP68, quindi completamente impermeabile: resiste a pioggia, fango e immersioni (fino a 1 metro per 30 minuti). L’autonomia può raggiungere i 14 giorni in condizioni ottimali (con Wi-Fi attivo e uso moderato), mentre in modalità live tracking continuo la durata media scende a 3-5 giorni. La ricarica avviene tramite cavo USB-C, incluso nella confezione. Nella versione Bundle (Nero) si trovano anche due clip di fissaggio e una custodia protettiva in gomma.

Funzionalità premium e abbonamenti

Per funzionare, il dispositivo richiede un abbonamento Tractive, necessario per coprire i costi della connettività. I piani partono da circa 4€/mese (in caso di pagamento biennale) e offrono varie opzioni: dal piano base, sufficiente per live tracking e zone di sicurezza, al piano Premium con cronologia estesa, condivisione del dispositivo, esportazione dei dati e copertura globale illimitata.

L’abbonamento può essere gestito direttamente dall’app e cancellato al termine del periodo attivo. Le notifiche sono altamente personalizzabili e si ricevono tramite push, email o SMS, in base al tipo di piano attivo.

A 46,99€ invece di 76,99€, Tractive GPS per cani (Bundle) è disponibile su Amazon grazie a un coupon da 30€ attivabile direttamente nella pagina prodotto.

