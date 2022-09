Il sistema modulare di accumulo di energia BLUETTI EP600 e B500 a IFA 2022

Anche BLUETTI era alla fiera di Berlino e per l’occasione quest’anno ha mostrato la combinazione AC500+B300S, la serie AC200 e soprattutto il EP600+B500, un sistema trifase che dispone di un inverter da 6 kW e con una capacità massima della batteria LFP di 79 kWh.

D’altronde trovare la batteria solare adatta alle proprie esigenze può essere molto difficile, visto che sul mercato esistono centinaia di opzioni diverse e diventa così difficile analizzarle tutte: soprattutto, non esiste una risposta valida per tutti quando si tratta di accumulare energia.

Per BLUETTI la flessibilità è sempre la prima priorità tra le innovazioni. Sin dal lancio del sistema AC300+B300 nel 2021, l’azienda ha cercato di rendere modulari i propri sistemi solari di fascia alta, raggiungendo così versatilità e compatibilità elevate; gli ultimi EP600 e B500 ereditano questa raffinata tradizione.

Cos’è il sistema di batterie solari EP600?

Il design modulare di EP600 riduce notevolmente il peso e le dimensioni complessive. È dotato di un grande inverter bidirezionale da 6.000 W per ingresso e uscita CA che fornisce alimentazione a 230/400 V per far funzionare facilmente quasi tutti gli elettrodomestici. Inoltre l’EP600 supporta anche un ingresso solare fino a 6.000 W da 150 V a 500 V. Con un’efficienza solare MPPT del 99,9%, è perciò possibile alimentare quasi tutto con il sole usando un buon sistema di pannelli solari.

Come batteria di espansione, B500 è invece realizzata su misura per il sistema EP600. È dotata di celle LFP ultra resistenti da 4.960 Wh, una scocca in lega di alluminio e le stesse identiche dimensioni dell’EP600. Ogni EP600 supporta fino a 16 moduli batteria per raggiungere coì una capacità totale di 79.3 kWh, andando così a coprire tutte le esigenze di alimentazione casalinghe per resistere giorni o anche più di una settimana. EP600 e B500 possono essere impilati ordinatamente per risparmiare molto spazio all’interno o all’esterno della casa.

Perché la batteria è così importante per un sistema a energia solare?

In generale, un sistema ad energia solare comprende pannelli solari e un generatore solare con batterie integrate o di espansione.

I pannelli solari raccolgono in modo efficiente la luce solare e la convertono in elettricità immagazzinabile in batterie per un uso successivo, consentendo di utilizzare l’energia solare anche dopo il tramonto o nelle giornate nuvolose, riducendo al contempo l’impronta di carbonio sul nostro pianeta.

Quindi, sia che si desidera sbarazzarsi di bollette elettriche elevate o prepararsi per eventuali interruzioni di corrente impreviste o disastri naturali, questo sistema di accumulo di energia EP600 può rappresentare una solida fonte di alimentazione di backup su cui poter sempre fare affidamento.

Cosa rende il sistema EP600 molto interessante in ottica di mercato?

Rispetto ad altri generatori solari già esistenti, EP600 è dotato di un sistema di inverter ibrido, il che significa che tutto ciò che bisogna fare è collegare i pannelli solari al generatore solare perché non sono più necessari inverter solari o controller MPPT.

Disponibilità e prezzo

È stato riferito che alcuni paesi e aree hanno adottato misure drastiche per alleviare la crisi energetica che attanaglia l’Europa, soprattutto per il prossimo inverno.

Per superare la carenza di energia, i funzionari BLUETTI affermano che i sistemi EP600 e B500 saranno disponibili prima dell’arrivo di questo inverno in Europa, Regno Unito e Australia.

I preordini dovrebbero iniziare entro novembre sul sito ufficiale. E’ possibile iscriversi qui per acquistarlo in sconto e rimanere aggiornati sulle ultime novità del nuovo sistema solare di BLUETTI.

Per quanto riguarda il prezzo, non è stato ancora deciso definitivamente: tuttavia la combinazione che consiglia James Ray, il direttore marketing dell’azienda, comprende un EP600 + 2 batterie B500 e dovrebbe costare 8.999 euro e – dice – ha tutto ciò di cui un consumatore potrebbe aver bisogno senza doversi svenare.