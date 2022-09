Disponibile aggiornamento a iOS 16.0.2

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a iOS 16.0.2, update che – tra le altre cose – consente dirisolvere alcuni bug riscontrati dagli utenti di iPhone 14.

Apple indica nelle note di rilascio che l’update a iOS 16.0.2 “include risoluzioni di problemi e importanti miglioramenti alla sicurezza per iPhone”.

Di seguito le note di rilascio complete:

La fotocamera poteva vibrare e causare foto sfocate se utilizzata con alcune app di terze parti su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Lo schermo poteva apparire completamente nero durante la configurazione del dispositivo.

Copiare e incollare da un’app all’altra poteva far comparire una richiesta di autorizzazione più spesso del previsto.

VoiceOver poteva non essere disponibile dopo il riavvio.

Gli input tattili potevano non rispondere sugli schermi di alcuni iPhone X, iPhone XR e iPhone 11 dopo un intervento dell’assistenza tecnica.

Come installare l’aggiornamento a iOS 16.0.2

Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC (o il Finder del Mac con i sistemi operativi più recenti) con il dispositivo collegato via USB.