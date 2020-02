Il trolley Xiaomi è in offerta al prezzo più basso di sempre

Xiaomi non vuol dire sono smartphone. Il brand è ormai noto per aver colonizzato molti settori tecnologici, e non solo. Ne è un esempio lampante la linea di valigie. In super offerta su eBay il trolley Xiaomi da 20 pollici, dotato di maniglia telescopica regolabile, e di un ampio scomparto interno da 38 litri. Clicca qui per acquistarla al prezzo più basso di sempre.

Non mancano, ovviamente, tutte le misure di sicurezza per viaggiare in totale tranquillità. Dotata di piedini di protezione laterali è progettata per offrire comfort, funzionalità e affidabilità ai viaggiatori. Fatta in PC e ABS, propone durevolezza nel tempo, risultando resistenti ai graffi, dunque facile anche da pulire.

Si tratta di un trolley piuttosto capiente, con un ampio scomparto interno da 38 litri, dove non mancano scompartimenti per una facile organizzazione del contenuto. La valigia propone anche una cinghia di ritenuta laterale, con uno scomparto con cerniera che aiuta a mantenere il contenuto in posizione. Le due tasche interne con cerniera a rete permettono poi di riporre piccoli oggetti.

Il sistema di chiusura ad incasso offre una corsa sicura, mentre le 4 ruote consentono movimenti fluidi per una mobilità completa a 360 gradi. L’impugnatura è telescopica, regolabile con pulsante, con la maniglia superiore e laterale per il massimo controllo e manovrabilità.

Il trolley Xiaomi ha dimensioni di 505 x 356 x 225 mm, con una capacità di 38L, e pensa circa 3,3 Kg.

Al momento si acquista su eBay al prezzo più basso di 104,99 euro. Clicca qui per acquistare.