Apple Store online in India quest’anno, il primo negozio aprirà nel 2021

Le anticipazioni indicavano il primo negozio Apple Store in India in arrivo a Mumbai quest’anno: ora però le tempistiche ufficiali sono state annunciate direttamente da Tim Cook durante l’assemblea degli azionisti della multinazionale di Cupertino: il primo passo consisterà nell’apertura di Apple Store online in India entro quest’anno, successivamente nel 2021 arriverà il primo negozio marchiato Apple.

Ormai da diversi mesi Apple produce alcuni modelli di iPhone nel Paese: anche se la quota di mercato smartphone di Apple è limitata, gli iPhone sono anche qui tra i modelli più gettonati nella fascia dei terminali top. L’espansione della produzione locale era necessaria per ottenere il via libera dal governo per poter aprire i propri negozi monomarca: finora le attività di vendita al dettaglio sono state curate da rivenditori.

L’espansione commerciale di Apple in india, segnalata da Reuters, è considerata una mossa necessaria per poter incrementare la propria presenza e quota di mercato negli smartphone. In termini di unità vendute ormai l’India ha superato gli Stati Uniti diventando il secondo mercato più importante al mondo di smartphone dopo la Cina. In termini di unità vendute la quota di mercato iPhone in India è limitata, questo a causa dei prezzi superiori alla media, spesso non alla portata della maggior parte dei consumatori indiani. Il settore è dominato da terminali Android a prezzi più contenuti proposti da marchi come Xiaomi e Samsung.

Nel frattempo, dopo anni di crescita sostenuta, gli iPhone mostrano un rallentamento nei mercati più maturi come gli USA e in Europa. Per questa ragione risulta ancora più importante per Cupertino guadagnare anche piccole percentuali dello sterminato mercato indiano. Il lancio di Apple Store online in India e il presidio diretto di Apple sul territorio con la rete di negozi Apple Store permetterà a Cupertino di rafforzare presenza e marchio, come già avvenuto in numerosi paesi nel mondo. Tutti gli articoli sul business di Apple in India sono disponibili da questa pagina.

