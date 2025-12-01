Facebook Twitter Youtube
Il vero regalo di Natale lo fa Action: meno di 25 euro per una friggitrice ad aria è l’offerta più incredibile di sempre

Di Francesca Testa
Il grande discount è già in vena di sorprese con un prodotto utilissimo a un prezzo stracciato, da non lasciarselo scappare

Action sa bene come coccolare i suoi clienti e con quest’offerta ha fatto senza ombra di dubbio centro. Una promozione che arriva in un periodo dell’anno importante, dove tutti iniziano a fare i regali di Natale, motivo per cui questa friggitrice ad aria – ad un prezzo così basso – è anche un’ottima idea per un pensiero natalizio.

Per questo motivo non bisogna lasciarsela scappare, parliamo di un prodotto la cui funzionalità è preparare cibi salutari senza rinunciare al gusto, evitando di sporcare la cucina con olio da frittura e di avere l’odore di fritto in casa.

La friggitrice ad aria in offerta da Action è compatta e funzionale

Action nel volantino delle offerte ha inserito la friggitrice ad aria Tomado Superior a soli 24,95 euro, un prezzo davvero bassissimo se si considera la qualità di questo prodotto. La promozione è disponibile nei vari punti vendita del famoso discount.

Friggitrice ad aria in offerta da Action del brand Tomado (Foto Action.it) – Macitynet.it

Parliamo di una friggitrice ad aria compatta e funzionale, con una capacità di 3 litri, 8 diversi programmi, un timer che arriva fino a 60 minuti, rivestimento antiaderente e circolazione dell’aria a 360°, con una temperatura che può essere regolata da 80° a 200°. E’ il prodotto ideale per preparate tutto ciò che si desidera, dal pesce alle verdure, fino alle amatissime patatine fritte che, nella friggitrice ad aria vengono buonissimo e sono molto più light.

La capacità da 3 litri è un aspetto da tenere in considerazione perché vuol dire che riesce a preparare più porzioni in contemporanea, cosa importate quando si deve cucinare per più persone, riducendo sprechi di tempo. Che si voglia realizzare una cena in famiglia più leggera ma comunque gustosa, che si voglia invitare un amico offrendo diverse pietanze, una friggitrice ad aria non dovrebbe mai mancare in cucina.

Da Action acquistarla non è mai stato più conveniente, con meno di 25 euro si comprerà un prodotto di ottima qualità, che faciliterà senza ombra di dubbio la vita ai fornelli. Vista la cifra tanto ridotta, poi, si potrà scegliere di comprarne più di una e anticipare qualche regalo di Natale, chi non la ha già in cucina, la desidererà sicuramente. Per questo motivo bisognerebbe trovare il punto vendita Action più vicino e correre subito a comprare questo elettrodomestico che, grazie alla sua compattezza, occupa pochissimo spazio in cucina.

