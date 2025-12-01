Apple Maps e Apple Ads hanno troppi utenti

L’Unione Europea potrebbe presto estendere la stretta normativa del Digital Markets Act ad altri due servizi chiave di Cupertino: Apple Maps e la piattaforma pubblicitaria Apple Ads. La Commissione UE ha infatti annunciato di aver ricevuto da Apple la notifica formale che attesta il raggiungimento delle soglie numeriche previste dal regolamento per questi due prodotti. Da questo momento, Bruxelles ha a disposizione 45 giorni per decidere se designarli ufficialmente come “gatekeeper”.

Secondo i parametri del DMA, rientrano in questa categoria i servizi che, negli ultimi tre esercizi finanziari, hanno registrato almeno 45 milioni di utenti finali attivi mensili e 10.000 utenti business annuali. Questa classificazione implica che la piattaforma ha un impatto significativo sul mercato e, di conseguenza, deve sottostare a regole ferree, quali il divieto di favorire i propri servizi a discapito dei concorrenti e divieto di imporre agli utenti l’utilizzo del proprio ecosistema, di fatto “intrappolandoli” all’interno dello stesso.

Ricordiamo che Apple è già soggetta a queste normative per quanto riguarda altri servizi considerati “Gatekeeper”, come Safari, iOS, iPadOS e l’App Store.

Apple non ci sta!

Tuttavia, Apple non intende accettare la nuova designazione senza discutere. Secondo quanto riportato da Reuters, l’azienda ha presentato una opposizione ufficiale e si prepara a un confronto con l’UE. La linea difensiva di Cupertino è chiara: nonostante i numeri, questi servizi non dominano il mercato europeo.

Per quanto riguarda Maps, Apple sostiene che il suo utilizzo nel vecchio continente sia “molto limitato” se paragonato al rivale Google Maps. Discorso analogo per Apple Ads: l’azienda afferma di essere un attore marginale nel settore della pubblicità online, con quote di mercato irrisorie rispetto ai giganti del settore come Google, Meta, TikTok e persino X.

Per questi motivi Apple si dice ansiosa di spiegare alla Commissione Europea perché Apple Maps e Apple Ads non dovrebbero essere designati come gatekeeper.

Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti