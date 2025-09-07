Il Vision Pro piace ai professionisti

Vison Pro è molto costoso ma a quanto pare sta prendendo piede in varie nicchie nel settore enterprise, dove, ad esempio, è sfruttato nell’addestramento dei piloti, nella progettazione di cucine di design e in flussi di lavoro ingegneristico.

“Nel corso delle ultime settimane ho avuto l’opportunità di provare alcune di queste applicazioni e sono rivoluzionarie, seppure nell’ambito di specifici campi”, scrive Steven Rosenbush del Wall Street Journal. “Le aziende dovrebbero prestare attenzione a cosa succede in questi mercati di nicchia. Da quello che ho visto, questi sistemi possono incidere sulle modalità con le quali gli utenti integrano lo sviluppo di contenuti e competenze ingegneristiche, con implicazioni nelle modalità con le quali le aziende impostano ruoli, team e flussi di lavoro”.

Dassault Systemes, società francese che sviluppa soluzioni di progettazione in 3D, digital mock-up (bozzetto digitale) in 3D e gestione del ciclo di vita dei prodotti (PLM), ha da tempo sviluppato mondi virtuali per scopi commerciali. Scienziati, esperti di manifattura, responsabili prodotto e altri, sfruttano questa piattaforma per ideare e realizzare molecole per lo sviluppo di farmaci, così come data center, stabilimenti, aeromobili e vetture elettriche. La piattaforma 3DExperience è stata lanciata più di dieci anni fa, mettendo insieme vari brand Dassault, incluso 3DExcite, partendo dalla premessa che “tutto si avvia a diventare un’esperienza”, spiega Tom Acland, amministratore delegato di 3DExcite. A febbraio di quest’anno, Dassault Systemes e Apple hanno annunciato una collaborazione per la creazione dell’app 3DLive, usata da clienti quali: Hyundai, Virgin Galactic e Deutsche Aircraft.

Formazione di piloti

CAE, azienda canadese specializzata nell’addestramento velivoli, sfrutta Vision Pro per addestrare i piloti, a completamento della formazione con l’obbligatoria esperienza di volo su simulatore e per procedure di controllo ricorrenti, spiega Emmanuel Levitte, Chief Technology e Product Officer di CAE. Quest’ultima azienda sfrutta la Realtà Mista e il training immersivo da almeno dieci anni e Vision Pro a quanto pare ha permesso di ottenere nuove possibilità. Il display è nitido e leggibile, con controlli che appaiono come quelli di una vera combina di pilotaggio, elementi che Levitte dice di non aver trovato in altri dispositivi. Anche il feedback aptico e la qualità audio contribuiscono a esperienze di formazione più realistiche. Membri dell’equipaggio da remoto possono presenziare virtualmente nella stessa locazione, permettendo preparazione che in precedenza era possibile solo con personale fisicamente presente nella stessa cabina di pilotaggio.

Per gli articoli dedicati alla Realtà Aumentata si parte da questa pagina, invece per le notizie sull’Intelligenza Artificiale rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet