Dassault Systèmes supporta Vision Pro per design e progettazione

Dassault Systèmes, società francese specializzata in software 3D di design e progettazione industriale ha annunciato 3D UNIV+RSES, offrendo la possibilità di sfruttare tecnologie di AI generativa con il visore Apple Vision Pro e un’app dedicata.

L’app denominata 3DLive sarà disponibile dalla prossima estate e permetterà di visualizzare in realtà aumentata i contenuti creati e gestiti dalla piattaforma 3DEXPERIENCE dell’azienda, consentendo agli utenti di interagire con gli stessi.

La società francese riferisce di una architettura in continua evoluzione, promettendo ai suoi clienti “un ricco e prezioso patrimonio di dati di progettazione 3D, gemelli virtuali e PLM” in un nuovo spazio di rappresentazione, un ambiente digitale pensato per addestrare nuove categorie di Experience as a Service (XaaS), ovvero: Esperienze Generative (GenXp), Virtual Companion e l’intelligente Virtual Twin Experience as a Service (VTaaS).

Lo sviluppatore parla di “una nuova classe di rappresentazione del mondo”: rappresentazioni virtuale-più-reale “che combinano in modo olistico modellazione, simulazione, dati del mondo reale e contenuti generati dall’IA”, “un ambiente industriale unico e protetto per la combinazione e la simulazione incrociata di gemelli virtuali e per l’addestramento di motori multi-AI, proteggendo al contempo la proprietà intellettuale dei clienti”.

Dassault Systèmes considera l’app per Vision Pro come un modo diverso di visualizzare oggetti o luoghi modellati con i suoi software, a scopo di progettazione, apprendimento e collaborazione.

Tra gli esempi forniti, la visualizzazione dei flussi d’aria in un sistema di ventilazione, la formazione per chi si occupa di riparazione in una supply chain o ancora la simulazione di un guasto su una stazione di saldatura e migliorare la gestione del robot associato.

Un dispositivo come Vision Pro può trasmettere contenuti in 3D con la sensazione di un’immersione decisamente superiore a quella che si otterebbe con uno schermo tradizionale. Ciò che è possibile ottenere ha evidentemente entusiasmato Dassault Systèmes che parla di “precisione scientifica” evidenziando la possiiblità di interagire con oggetti e ambienti 3D.

Prima dell’uscita dell’app per VIsion Pro, destinata a professionisti e aziende che hanno la necessità di formare la forza lavoro del futuro, Dassault Systèmes prevede di rilasciare una versione per visionOS della sua app HomeByMe, pensata per i privati, utile per creare una pianta di uno spazio interno, partendo ad esempio dalle rilevazioni LiDAR di iPhone o iPad.

