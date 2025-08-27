Serie A, come vincere biglietti VIP con il nuovo concorso di iliad

Al via la seconda edizione del concorso Vinci il calcio con iliad, un’iniziativa rivolta a utenti attuali e nuovi che offre la possibilità di ottenere biglietti VIP per le partite del campionato di Serie A Enilive stagione 2025/2026.

Questa edizione segue il format già proposto nella stagione precedente, quando l’azienda aveva lanciato un concorso simile tra novembre 2024 e marzo 2025. In quella occasione erano stati messi in palio 440 coppie di biglietti per le partite di Serie A, oltre a maglie ufficiali autografate e palloni firmati dagli ambassador della Lega Serie A insieme alla possibilità di volare alla finale della Supercoppa Italiana disputata in Arabia Saudita.

Anche quest’anno come dicevamo il concorso viene rilanciato, perciò se siete interessati a parteciparvi segnatevi innanzitutto queste scadenze: 31 ottobre, e 31 marzo 2026. Vi spieghiamo meglio qui sotto.

Come partecipare

Per accedere al concorso è necessario registrarsi una sola volta sul sito ufficiale a questa pagina indicando alcuni dati personali e selezionando la squadra preferita.

Una volta effettuata la registrazione, gli accessi successivi saranno semplificati grazie alla memorizzazione automatica dei dati.

Requisiti

Il concorso è aperto a chi:

ha un’offerta mobile attiva con un costo mensile pari o superiore a 9,99 € e ha attivato un metodo di pagamento automatico;

con un costo mensile pari o superiore a e ha attivato un metodo di pagamento automatico; ha inoltre attivato un’offerta fibra o una iliadbusiness, sempre con pagamento automatico.

Ogni utenza iliad attiva dà diritto a più tentativi di vincita ogni mese, inoltre gli utenti che dispongono di più servizi intestati possono aumentare le proprie possibilità selezionandoli durante l’iscrizione.

Premi in palio

Tra i premi previsti per questa seconda edizione come dicevamo ci sono coppie di biglietti VIP con hospitality per le partite del campionato di Serie A Enilive, biglietti per la finale di Supercoppa italiana EA SPORTS FC Supercup 2025/2026 per chi partecipa entro il 31 ottobre e biglietti per la finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 per chi invece partecipa dal 1 gennaio al 31 marzo 2026.

L’estrazione dei premi avverrà periodicamente durante tutta la stagione calcistica. Per maggiori informazioni potete leggere il regolamento completo sul sito ufficiale.

