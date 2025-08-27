Roborock Saros Z70, in sconto il robot con braccio meccanico per pulire sotto i mobili

In occasione dell’undicesimo anniversario dalla sua fondazione, Roborock ha annunciato una serie di promozioni speciali attive fino al 31 Agosto su alcuni dei suoi dispositivi per la pulizia domestica in vendita su Amazon.

Sono cinque i modelli di robot aspirapolvere in sconto, ciascuno pensato per esigenze e budget diversi. Parliamo di soluzioni avanzate con bracci robotici, navigazione intelligente e stazioni multifunzione automatizzate, affiancate da dispositivi più compatti e accessibili, ottimi per chi si avvicina per la prima volta alla pulizia smart.

Roborock Saros Z70

Questo modello è dotato di OmniGrip, un braccio robotico pieghevole a cinque assi che si estende per pulire aree normalmente inaccessibili e per spostare piccoli oggetti leggeri (sotto i 300 grammi) come calzini o sandali che ne ostacolerebbero il passaggio.

Con una potenza di 22.000 Pa, è alto quasi 8 cm perciò riesce a pulire facilmente sotto i mobili, mentre il telaio sollevabile AdaptiLift offre un’ottimale capacità di superamento delle soglie.

Costa 1.799 € ma al momento su Amazon è scontato di 100 €.

Sto caricando altre schede...

Roborock Saros 10R

Anche questo modello ha soli 7,8 cm di altezza per poter raggiungere lo sporco anche sotto i mobili bassi. È governato dal sistema autonomo StarSight 2.0 che gli consente di muoversi senza problemi in ambienti complessi e di riconoscere gli ostacoli con elevata precisione.

Ad agevolare la pulizia automatica ci sono un telaio sollevabile e una spazzola principale affiancata dai panni e da una secondaria spazzola laterale.

Inoltre grazie al doppio sistema anti-groviglio e alla stazione multifunzionale 10 in 1 richiede poca e saltuaria manutenzione.

Costa 1.499,99 € ma al momento su Amazon si può comprare in sconto di 250 €.

Sto caricando altre schede...

Roborock QV35A SET

Dotato di aspirazione da 8.000 Pa, questo aspirapolvere raccoglie polvere, detriti e peli da tutte le superfici, inclusi tappeti e pavimenti duri. Integra una stazione multifunzione che automatizza svuotamento, lavaggio, riempimento e asciugatura promettendo un’autonomia operativa fino a sette settimane.

Il sistema di lavaggio con doppia spazzola rotante può adattarsi a diversi tipi di pavimento e solleva il panno di 10 mm per evitare di bagnare i tappeti.

Tra le funzioni smart segnaliamo il sistema di navigazione LiDAR con mappatura multipiano e il sistema di evitamento ostacoli Reactive Tech per rilevare mobili, cavi o altri oggetti sul percorso.

Costa 589,99 € ma su Amazon è possibile attivare la casella coupon per andarlo a pagare soltanto 399,99 €.

Sto caricando altre schede...

Roborock Qrevo Edge S5A

È un robot aspirapolvere e lavapavimenti progettato per offrire una pulizia automatizzata con interventi di manutenzione ridotti. Dispone di una potenza di aspirazione di 18.500 Pa e utilizza una stazione multifunzione che include lavaggio dei mop con acqua calda fino a 75°C, asciugatura automatica e svuotamento della polvere.

Il sistema di navigazione si basa sulla tecnologia PreciSense LiDAR ed è supportata dal sopracitato sistema Reactive Tech.

Per quanto riguarda invece la pulizia troviamo una spazzola principale DuoDivide e una laterale FlexiArm pensate per ridurre l’accumulo di peli e capelli, rendendolo adatto anche a chi convive con animali domestici.

Il robot è inoltre dotato di mop a doppia rotazione con regolazione del flusso d’acqua e sollevamento automatico di 10 mm, utile per il passaggio sui tappeti.

Costa 999,99 € ma in questi giorni di promozione lo potete comprare su Amazon per soli 699,99 €.

Sto caricando altre schede...

Roborock Q10 S5+SET

Altro robot aspirapolvere con lavapavimenti integrato, si appoggia a una stazione di svuotamento automatico che gli consente un’autonomia fino a sette settimane per mezzo di un sacchetto da 2,7 litri per la raccolta dello sporco.

Con una potenza di aspirazione di 10.000 Pa, adotta il sistema di lavaggio VibraRise 2.0 che utilizza fino a 3.000 vibrazioni al minuto per rimuovere le macchie più difficili, con sollevamento automatico del panno fino a 8 mm per evitare di bagnare i tappeti.

Il dispositivo è dotato di un doppio sistema antigroviglio, utile per ridurre l’accumulo di capelli sulle spazzole, e di un sistema di rilevamento tappeti a ultrasuoni che regola automaticamente le impostazioni di aspirazione e lavaggio.

Costa 439,99 € ma con l’offerta in corso su Amazon ve lo potete portare a casa per 299,99 €.

Sto caricando altre schede...

Sulla promozione

Le offerte come dicevamo sono disponibili anche su Amazon fino a fine agosto, salvo esaurimento scorte.

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale Offerte | offerte OltreTech).