Un mare di pannelli solari montati da un robot grazie anche all’AI

Nel cuore del Nuovo Galles del Sud un robot lungo due metri e mezzo si muove con precisione millimetrica tra i supporti metallici di un gigantesco impianto fotovoltaico e ne monta diecimila riducendo tempi e costi. I robot che, con l’aiuto dell’Ai, creano campi fotovoltatici sono l’ultima frontiera dell’automazione solare, dove l’intelligenza artificiale incontra la robotica per rivoluzionare la posa dei pannelli.

L’impresa è firmata Leapting, una tech company cinese che ha portato in Australia un sistema completamente automatizzato chei con rapidità, sicurezza e quasi senza l’intervento umano svolge il compito di centinaia di operati.

Il progetto, sviluppato dalla francese Neoen su un’area di circa 1.000 ettari, mira a diventare operativo entro il 2026. Il robot ha installato circa 10.000 moduli, in modo con “efficienza, sicurezza e ritmo costante”, permettendo di ridurre in modo rilevante la tempistica prevista.

I lavori nel Nuovo Galles del Sud sono iniziati a febbraio; la macchina che posiziona i pannelli è dotata di un braccio robotico lungo 2,5m, un mezzo semovente gommato, a guida autonoma con integrato sistema di navigazione e tecnologie di riconoscimento visivo. Il robot è in grado di sollevare e montare pannelli fotovoltaici che pesano fino a 30kg; occupandosi in autonomia di laboriose attività manuali di manodopera, è possibile ridurre del 25% i tempi di installazione, aumentando da tre a quattro volte l’efficienza delle attività rispetto ai lavori manuali, adattandosi facilmente a operare in ambienti complessi (è stato possibile montare circa 60 pannelli l’ora, 480 pannelli in una giornata di otto ore lavorative).

L’uso del robot di Leapting non solo consente di accelerare la costruzione, ma anche di migliorare la precisione e la sicurezza dell’installazione, riducendo la necessità di manodopera manuale e potenziali rischi. ​Si tratta di una innovazione interessante nell’automazione del settore fotovoltaico, dimostrando la possibilità di integrare intelligenza artificiale e robotica per ottimizzare i processi, rendendo l’energia solare più accessibile ed efficiente.

