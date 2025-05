Recensione Tapo C410, la sicurezza in giardino viaggia ad energia solare

Adesso che iniziano le belle giornate, piene di sole, l’idea di installare delle camere di sicurezza con pannelli solari è certamente da tenere in considerazione. Abbiamo provato il kit Tipo C410, davvero economico e con una longevità praticamente infinita.

Il kit di questa Tapo C410 si compone principalmente di due pezzi: la telecamera in sé e il pannello solare abbinato. All’interno della confezione di vendita sono presenti, inoltre, i tasselli necessari per il montaggio, il cavetto di ricarica e le staffe per mantenere la camera ancorata al sistema di montaggio.

L’installazione si rivela sorprendentemente rapida: basta tracciare e forare due punti nel muro, inserire i tasselli e avvitare la staffa principale. Su questa andranno poi fissati – con semplici viti – prima il pannello solare e poi la videocamera, assicurando così un montaggio saldo e senza bisogno di ulteriori supporti.

Tapo C410 di TP-Link è una videocamera di sicurezza a batteria, progettata per l’uso esterno. Quello in prova, come già anticipato, è il kit con pannello solare.

La camera è in grado di registrare a 15 fotogrammi al secondo con risoluzione fino a 2K e dispone di illuminazione LED e a infrarossi per la visione notturna.

A livello estetico Tapo C410 propone una forma cilindrica. Sul pannello frontale è posizionato l’obiettivo, due luci a infrarossi, due faretti bianchi, oltre a un microfono e un altoparlante, utili per funzioni come allarmi, messaggi di avviso e comunicazione bidirezionale.

Sul retro è presente un rivestimento in gomma dove si trovano i tappi che coprono la porta MicroSD (non inclusa in confezione) e la porta di alimentazione. Quando chiusi, garantiscono una protezione IP65, sufficiente per resistere a condizioni meteo leggermente avverse.

Ovviamente, oltre a poter essere alimentata tramite la classica presa di corrente, potrà essere alimentata dal pannello solare incluso. TP-Link afferma che bastano 45 minuti di luce solare diretta al giorno per tenere la videocamera alimentata in modo continuativo, con longevità praticamente infinita.

Sebbene il pannello da 2,5 watt possa sembrare piccolo, durante i nostri test abbiamo verificato che realmente si riesce a tenere la camera accesa all’infinito, con poche ore di luce al giorno. Abbiamo installato la fotocamera al calar del sole, con il 20% di batteria; già l’indomani la batteria era carica al 50%.

Sebbene le giornate successive siano state particolarmente cupe, la camera non è mai scesa al di sotto di tale percentuale. Ricordiamo che la batteria interna è da 6.400mAh, e anche senza ricarica potrebbe raggiungere i 180 giorni di autonomia.

Configurazione

L’installazione e la configurazione della videocamera si sono rivelate estremamente semplici. Un trapano è necessario solo per fissare la staffa al muro, mentre la messa in funzione via software richiede davvero pochi istanti: basta aprire l’app Tapo, selezionare “Aggiungi dispositivo” e seguire le istruzioni a schermo.

Anche la qualità del Wi-Fi ci ha soddisfatto: abbiamo provato la camera in una seconda casa di campagna, alimentata da un router portatile con SIM. Nonostante il segnale fosse piuttosto debole, la videocamera ha mantenuto un flusso video stabile e fluido, persino alla massima risoluzione.

Come funziona

La Tapo C410 KIT mette a disposizione diverse funzioni avanzate senza vincoli di abbonamento: rilevamento AI del movimento, potendo riconoscere e differenziare tra persone, veicoli e animali. Inoltre, offre archiviazione locale su scheda MicroSD e illuminazione notturna sia a infrarossi sia a LED bianchi.

Chi desidera però un livello in più di protezione può sottoscrivere Tapo Care, che aggiunge spazio cloud, filtri AI extra e notifiche più dettagliate, senza però che ciò renda inutilizzabili le funzioni di base, già molto complete.

La videocamera copre un angolo di 125 gradi e offre un rilevamento estremamente preciso. A differenza di altri prodotti TP-Link, qui ogni aspetto è regolabile: si possono tracciare aree di monitoraggio separate per ciascuna categoria di oggetti, distinguendo per esempio il muoversi delle foglie dal passaggio di una persona. La sensibilità può essere tarata singolarmente per persone, animali o veicoli, evitando falsi allarmi.

Tutti i filmati vengono memorizzati su una MicroSD (non inclusa), scelta che copre la maggioranza delle esigenze, mentre non offre flussi ONVIF o RTSP per la registrazione remota: chi teme furti o manomissioni potrà puntare su Tapo Care per il backup in cloud.

Qualità e video

Il pannello solare si è rivelato il vero punto di forza: durante le giornate prevalentemente soleggiate, la batteria della videocamera viene praticamente ricaricata in pochi giorni.

La resa video è sufficiente: nonostante il sensore supporti i 2.304 × 1.296 pixel, le immagini non sono prive di artefatti digitali nelle zone ad alto contrasto. C’è da dire che l’intero kit costa meno di 50 euro e per questo prezzo la qualità offerta è assolutamente impareggiabile.

Inoltre, in condizioni di scarsa luminosità la C410 sorprende positivamente, dove anche il bianco e nero degli infrarossi risulta tutto accettabile. I LED sono un altro punto di forza: sebbene non bastino a illuminare un giardino o una veranda di grandi dimensioni, risultano efficaci a innescare la modalità colore anche nelle ore notturne.

Conclusioni finali

Il kit è ben progettato e costa davvero poco. L’app, che utilizziamo per gestire anche altre periferiche smart per la sicurezza domestica, è eccellente, e le funzioni AI gratuite funzionano davvero.

La qualità video non è eccelsa, ma lo diventa in considerazione del prezzo. Il kit C410 è un’ottima per chi vuole tenere d’occhio l’esterno, spendendo poco e senza rinunciare a funzioni avanzate.

Pro

Ottime prestazioni del pannello solare e della batteria

Le funzionalità AI funzionano bene

Qualità video in linea con il prezzo

Contro

…ma non eccellente

Potete acquistare il kit su Amazon direttamente a questo indirizzo a meno di 50 euro.

