iMyFone, offerte Black Friday: pacchetto software 6-in-1 scontato dell’80%

Per festeggiare il Black Friday 2020, iMyFone ha lanciato una promozione valida solo per pochi giorni su un pacchetto contenente sei software, disponibile sia in versione per Windows che per Mac, con uno sconto pari all’80% rispetto al normale prezzo di listino.

Dentro ci sono LockWiper, Fixppo, D-Back, iTransor, AnyTo e Filme: in pratica anziché spendere 549,70 dollari per comprarli tutti, grazie a questa offerta spendete soltanto 89,95 dollari ovvero quanto si spenderebbe per comprarne uno solo. Quindi oltre ad essere un pacchetto 6-in-1 si tratta di una promozione che potremmo semplicemente definire compri-sei-spendi-uno.

Con iMyFone LockWiper praticamente potete resuscitare un iPhone, un iPhone o un iPod touch che avete ormai dato per spacciato. Questo programma infatti è in grado di sbloccare l’Apple ID se vi siete dimenticati la password, può rimuovere il codice di accesso del dispositivo bloccato, magari perché lo schermo è rotto, e può perfino aggirare il sistema di protezione che aggiunge un tempo di attesa quando si inserisce il codice errato per troppe volte consecutive.

iMyFone Fixppo invece è un programma che può essere di supporto al primo perché permette di ripristinare il sistema operativo in caso di guasto. Funziona con tutti gli iPhone, iPad, iPod touch e Apple TV sui quali sono installate anche le versioni più recenti, e funziona persino con gli ultimi arrivati: gli iPhone della serie 12.

Con iMyFone D-Back potete recuperare i dati persi o cancellati su iPhone, iPad e iPod touch, sia recuperando tutti i dati contenuti in un backup presente su iTunes o su iCloud, sia recuperando selettivamente quelli di applicazioni specifiche, come ad esempio soltanto i dati di Whatsapp, oppure solo le foto, i messaggi di testo, i contatti o le note, per dire. Il tutto in soli tre passaggi.

Il quarto software incluso nel pacchetto è iTransor che è sostanzialmente un’alternativa ad iTunes sia per il backup che per il ripristino dei dati. Ragiona un po’ come il programma precedente perché permette di fare anche dei backup selettivi, e ne facilita anche l’esportazione in diversi formati.

Invece iMyFone AnyTo punta tutto sulla sicurezza, perché permette di modificare manualmente la posizione GPS di iPhone e iPad in pochi click, utile anche per modificare questa informazione con tutte quelle applicazioni o videogiochi che funzionano proprio basandosi sulla posizione geografica del dispositivo.

L’ultimo dei programmi inclusi nel pacchetto in promozione è Filme, un video editor di qualità professionale ma facile da usare perché include filtri, titoli, animazioni, effetti di transizione e musiche di sottofondo già pronti all’uso, consentendo così di realizzare videoclip per feste di compleanno, matrimoni, ricordi di viaggio e simili in un lampo.

Oltre al pacchetto 6-in-1 ci sono anche tre combinazioni di offerte 2-in-1, utili per chi magari non li vuole tutti ma vuole comunque risparmiare un bel po’. Le combinazioni prevedono LockWiper e Filme al prezzo di 59,95 dollari invece di 219,90 dollari, oppure D-Back e Filme a 69,95 dollari invece di 219,90 dollari o, infine, Fixppo e FIlme a soli 49,95 dollari anziché 179,90 dollari.

La promozione Black Friday di iMyFone include anche sconti che arrivano fino all’80% anche sugli abbonamenti mensili dei singoli software. Tra questi potete comprare in sconto singolarmente Filme, AnyRecover, AnyTo, iTransor per Whatsapp, Umate Mac Cleaner, KeyGenius, TunesMate, Umate Pro e iTransor Pro, con prezzi a partire da soli 4,95 dollari e risparmi che possono arrivare anche a 40 dollari.

In tutto questo, c’è un’ulteriore sorpresa. Chi acquista anche solo uno dei prodotti elencati nella pagina del Black Friday di iMyFone, accedere all’estrazione finale con la quale si può vincere un iPhone 12 oppure un buono acquisto (da 20, 50 o 100 dollari) da usare su Amazon. I vincitori saranno annunciati sul canale YouTube dell’azienda entro tre giorni dal termine della promozione, quindi entro il 7 dicembre, e saranno poi contattati tramite email.